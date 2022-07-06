https://arabic.sputniknews.com/20220706/سعر-سلة-أوبك-للخامات-يستقر-عند-أكثر-من-114-دولارا-للبرميل-1064730361.html
سعر سلة "أوبك" للخامات يستقر عند أكثر من 114 دولارا للبرميل
سعر سلة "أوبك" للخامات يستقر عند أكثر من 114 دولارا للبرميل
بلغ سعر سلة أوبك المكونة من ثلاثة عشر خام، يوم أمس الثلاثاء، 114.30 دولار للبرميل مقارنة بـ 115.30 دولار في اليوم السابق، وفقا لبيانات الأمانة العامة لمنظمة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T12:32+0000
2022-07-06T12:32+0000
2022-07-06T12:32+0000
اقتصاد
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن سلة أوبك للخامات تتكون مما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، أورينت (الإكوادور)، رابي الخفيف (الغابون)، إيران الثقيل (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الصادرات الكويتية (الكويت)، السدر (ليبيا)، بوني الخفيف (نيجيريا)، قطر البحرية (قطر)، العربي الخفيف (المملكة العربية السعودية)، مربان (الإمارات)، ميري (فنزويلا).وفي وقت سابق، أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزية بوفاة الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، وأثنى على إسهامه الشخصي في إنشاء آلية عمل "أوبك +" الفريدة من نوعها.وتوفي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، عن عمر ناهز 63 عاما، قبل أقل من شهر لمغادرة منصبه.ولد باركيندو في أبريل/نيسان 1959 في نيجيريا، وشغل منصب الأمين العام لمنظمة أوبك لمدة 6 سنوات، وعمل في الصناعة منذ الثمانينيات، وفي أنشطة المنظمة منذ عام 1986، ويعتبر أحد الآباء المؤسسين لاتفاق "أوبك +".
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اقتصاد, أخبار العالم الآن
سعر سلة "أوبك" للخامات يستقر عند أكثر من 114 دولارا للبرميل
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بلغ سعر سلة أوبك المكونة من ثلاثة عشر خام، يوم أمس الثلاثاء، 114.30 دولار للبرميل مقارنة بـ 115.30 دولار في اليوم السابق، وفقا لبيانات الأمانة العامة لمنظمة أوبك.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن سلة أوبك للخامات تتكون مما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، أورينت (الإكوادور)، رابي الخفيف (الغابون)، إيران الثقيل (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الصادرات الكويتية (الكويت)، السدر (ليبيا)، بوني الخفيف (نيجيريا)، قطر البحرية (قطر)، العربي الخفيف (المملكة العربية السعودية)، مربان (الإمارات)، ميري (فنزويلا).
وفي وقت سابق، أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تعزية بوفاة الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، وأثنى على إسهامه الشخصي في إنشاء آلية عمل "أوبك +" الفريدة من نوعها.
وتوفي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، عن عمر ناهز 63 عاما، قبل أقل من شهر لمغادرة منصبه.
ولد باركيندو في أبريل/نيسان 1959 في نيجيريا، وشغل منصب الأمين العام لمنظمة أوبك لمدة 6 سنوات، وعمل في الصناعة منذ الثمانينيات، وفي أنشطة المنظمة منذ عام 1986، ويعتبر أحد الآباء المؤسسين لاتفاق "أوبك +".