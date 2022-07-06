https://arabic.sputniknews.com/20220706/سفير-روسيا-لدى-اليابان-طوكيو-لم-تتقدم-بطلب-بشأن-الوضع-الخاص-بـسخالين-2-1064718219.html

سفير روسيا لدى اليابان: طوكيو لم تتقدم بطلب بشأن المرسوم الخاص بـ"سخالين 2"

سفير روسيا لدى اليابان: طوكيو لم تتقدم بطلب بشأن المرسوم الخاص بـ"سخالين 2"

صرح السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين، أن طوكيو لم تتصل رسميا بالسفارة الروسية بشأن المرسوم الخاص بمشروع "سخالين-2" للغاز الطبيعي المسال. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T09:14+0000

2022-07-06T09:14+0000

2022-07-06T09:18+0000

طوكيو

سخالين

روسيا

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وقال غالوزين على الهواء في قناة "روسيا24"، تعليقا على الوضع حول مشروع "سخالين2" للغاز الطبيعي المسال: "إذا كان لدى الجانب الياباني أي أسئلة إضافية، فبالطبع له الحق في التقدم عبر القنوات الدبلوماسية. لكن يمكنني القول إنه في الوقت الحالي لا توجد طلبات لسفارتنا".في وقت سابق، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن الحكومة اليابانية طلبت من روسيا عبر القنوات الدبلوماسية توضيحات بشأن التوقيت، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى عن مرسوم الرئيس الروسي بشأن مشروع "سخالين -22.أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في تعليقه على تصريح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بشأن سقف أسعار النفط الروسي، أن طوكيو لن تحصل على نفط ولا غاز من روسيا؛ وكذلك لن تشارك في مشروع الغاز الطبيعي المسال "سخالين 2".وقال ميدفيديف، عبر "تلغرام"، يوم الثلاثاء: "هذا يعني، عند ترجمته من اليابانية إلى الروسية، أنه سيكون هناك نفط أقل بشكل ملحوظ في السوق، وسعره سيكون أعلى من ذلك بكثير. علاوة على ذلك، فهو أعلى من السعر الفلكي المتوقع 300-400 دولار. فلتقارنوا مع ديناميات أسعار الغاز".وتابع: "لكن اليابان لن يكون لديها نفط ولا غاز من روسيا. فضلا عن المشاركة في مشروع سخالين 2، للغاز الطبيعي المسال".وأعلن رئيس الوزراء الياباني، أمس، أن سقف الأسعار للنفط الروسي يمكن تحديده بنصف قيمته الحالية؛ ومن المقرر أيضا إنشاء آلية تمنع شراء النفط من روسيا الاتحادية بتكلفة أعلى من السقف.هذا وأصدر الرئيس فلاديمير بوتين، يوم 30 حزيران/يونيو الماضي، مرسوما يقضي بتحويل ملكية شركة "ساخالين للطاقة" إلى الحكومة الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية ضد بلاده.وسيتم نقل ممتلكات وحقوق والتزامات "ساخالين للطاقة"، الشركة المشغلة لمشروع "سخالين 2" للغاز الطبيعي المسال، إلى الحكومة الروسية؛ وسيتم نقل الأصول إلى شركة "غاز بروم ساخالين القابضة"، وهي شركة أسستها الحكومة الروسية.ووفقا للمرسوم الرئاسي يتوجب على المساهمين في "ساخالين للطاقة" إبلاغ الحكومة، في غضون شهر، بما إذا كانوا يوافقون على الحصول على أسهم في الشركة الجديدة؛ وفي حال حدوث خلاف ذلك، سيتم بيع أصولهم وتحويل الأموال إلى حساب خاص سيفتح باسم كل مساهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220705/ميدفيديف-معلقا-على-تصريحات-كيشيدا-حول-سقف-الأسعار-اليابان-لن-تحصل-على-نفط-وغاز-من-روسيا-1064669496.html

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طوكيو, سخالين, روسيا