https://arabic.sputniknews.com/20220706/سوريا-وكوبا-تتفقان-على-ضرورة-تعزيز-العلاقات-الاقتصادية-الثنائية-1064787504.html
سوريا وكوبا تتفقان على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية
سوريا وكوبا تتفقان على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية
أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، التقى نظيره الكوبي برونو رودريغيز بارييا، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T19:51+0000
2022-07-06T19:51+0000
2022-07-06T19:51+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وخلال اجتماع على هامش مشاركتهما في احتفالات الجزائر بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، ذكرت الوكالة بأن "المقداد أكد خلال اللقاء عمق علاقات الصداقة التي تربط بين سورية وكوبا وأهمية الاستمرار في تنسيق المواقف بين البلدين في كل مجالات العمل الدولية".فيما أكد الوزير الكوبي، وفقا لـ"سانا"، اعتزازه بالعلاقات التي تربط البلدين الصديقين سورية وكوبا منوهاً بصمود سورية في محاربة الإرهاب ومواجهة كل المؤامرات التي تعرضت لها ولافتاً إلى متانة وعمق علاقات الصداقة والتضامن بين البلدين.وأكدت الوكالة بأن الوزيرين شددا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيعها في مختلف المجالات، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين الصديقين وعلى التنسيق فيما بينهما في كل المنتديات الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزيرا-الخارجية-السوري-والجزائري-يؤكدان-على-أهمية-تعزيز-التعاون-بين-البلدين-1064728386.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
سوريا وكوبا تتفقان على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية
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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، التقى نظيره الكوبي برونو رودريغيز بارييا، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال اجتماع على هامش مشاركتهما في احتفالات الجزائر بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، ذكرت الوكالة بأن "المقداد أكد
خلال اللقاء عمق علاقات الصداقة التي تربط بين سورية وكوبا وأهمية الاستمرار في تنسيق المواقف بين البلدين في كل مجالات العمل الدولية".
فيما أكد الوزير الكوبي، وفقا لـ"سانا"، اعتزازه بالعلاقات التي تربط البلدين الصديقين سورية وكوبا منوهاً بصمود سورية في محاربة الإرهاب ومواجهة كل المؤامرات التي تعرضت لها ولافتاً إلى متانة وعمق علاقات الصداقة والتضامن بين البلدين.
وأكدت الوكالة بأن الوزيرين شددا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيعها في مختلف المجالات، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين الصديقين وعلى التنسيق فيما بينهما في كل المنتديات الدولية.