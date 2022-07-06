https://arabic.sputniknews.com/20220706/سيف-الإسلام-القذافي-خارج-المشهد-السياسي-ويطرح-مبادرة-لوقف-الأزمة-في-ليبيا-1064770994.html
سيف الإسلام القذافي خارج المشهد السياسي... ويطرح مبادرة لوقف الأزمة في ليبيا
سيف الإسلام القذافي خارج المشهد السياسي... ويطرح مبادرة لوقف الأزمة في ليبيا
تناقش الحلقة إعلان نجل العقيد معمر القذافي، سيف الإسلام، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات المؤجلة، وتتضمن انسحاب كافة الأشخاص الذين... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:18+0000
2022-07-06T14:18+0000
2022-07-06T14:18+0000
راديو
بانوراما
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سيف الإسلام القذافي خارج المشهد السياسي، ويطرح مبادرة لوقف الأزمة في ليبيا
سيف الإسلام القذافي خارج المشهد السياسي، ويطرح مبادرة لوقف الأزمة في ليبيا
تأتي مبادرة القذافي في وقت تشهد فيه البلاد صراعات سياسية وعسكرية، وخاصة بعد فشل الفرقاء بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان قد اتفق عليها سابقا بعد اتفاق جنيف، الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية المنظمة الأممية.تعليقًا على الموضوع، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، فائز عريبي، أنوشدد عريبي، في حوار معه عبر برنامج "بانوراما"، على أنهالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
سيف الإسلام القذافي خارج المشهد السياسي... ويطرح مبادرة لوقف الأزمة في ليبيا
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تناقش الحلقة إعلان نجل العقيد معمر القذافي، سيف الإسلام، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات المؤجلة، وتتضمن انسحاب كافة الأشخاص الذين يدور حولهم الجدل من السباق الرئاسي، بمن فيهم سيف الإسلام.
تأتي مبادرة القذافي في وقت تشهد فيه البلاد صراعات سياسية وعسكرية، وخاصة بعد فشل الفرقاء بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان قد اتفق عليها سابقا بعد اتفاق جنيف، الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية المنظمة الأممية.
تعليقًا على الموضوع، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، فائز عريبي، أن
"انسداد أفق الحل السياسي في ليبيا أصبح مزمنًا، بما يحمله ذلك من تداعيات وإرتدادت سلبية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، ما دفع بسيف الإسلام القذافي إلى طرح مبادرة تهدف لحل الأزمة، وليس إدارتها".
وشدد عريبي، في حوار معه عبر برنامج "بانوراما
"، على أنه
"لا يمكن للساسة الحاليين في ليبيا حل الأزمة، لإنهم هم أنفسهم أطرافها وسببها"، وأن خروجهم من المشهد السياسي يعتبر خطوة عملية لبداية الحل السياسي في البلاد.
التفاصيل في الملف الصوتي...