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https://arabic.sputniknews.com/20220706/صحيفة-الغرب-سيتوقف-عن-تزويد-أوكرانيا-بالسلاح-في-حال-فشلها-1064707596.html
صحيفة: الغرب سيتوقف عن تزويد أوكرانيا بالسلاح في حال فشلها
صحيفة: الغرب سيتوقف عن تزويد أوكرانيا بالسلاح في حال فشلها
قد تفقد أوكرانيا الدعم العسكري من الغرب إذا فشل الجيش الأوكراني على الجبهة، وفقًا لصحيفة التلغراف. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T04:41+0000
2022-07-06T04:41+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وتجدر الإشارة إلى أنهم في الولايات المتحدة وأوروبا بدأوا بالفعل في التفكير في عدم فائدة الدعم العسكري الوفير للقوات المسلحة الأوكرانية.يكتب المنشور أن القوات الأوكرانية خلال العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية تكبدت خسائر فادحة. تم التأكيد على أن توريد حتى أحدث الأسلحة لن يساعد كييف إذا لم يتم حل مشكلة النقص في الأفراد في الجيش.يقول المقال أن مقاتلي الدفاع الإقليمي غير المدربين يتم نقلهم حاليًا إلى دونباس. في الوقت نفسه، لم يتم التناوب في المقدمة منذ شهور.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

صحيفة: الغرب سيتوقف عن تزويد أوكرانيا بالسلاح في حال فشلها

04:41 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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قد تفقد أوكرانيا الدعم العسكري من الغرب إذا فشل الجيش الأوكراني على الجبهة، وفقًا لصحيفة التلغراف.
وتجدر الإشارة إلى أنهم في الولايات المتحدة وأوروبا بدأوا بالفعل في التفكير في عدم فائدة الدعم العسكري الوفير للقوات المسلحة الأوكرانية.
يكتب المنشور أن القوات الأوكرانية خلال العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية تكبدت خسائر فادحة. تم التأكيد على أن توريد حتى أحدث الأسلحة لن يساعد كييف إذا لم يتم حل مشكلة النقص في الأفراد في الجيش.
يقول المقال أن مقاتلي الدفاع الإقليمي غير المدربين يتم نقلهم حاليًا إلى دونباس. في الوقت نفسه، لم يتم التناوب في المقدمة منذ شهور.
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