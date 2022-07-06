https://arabic.sputniknews.com/20220706/صحيفة-الغرب-لن-ينقل-نظام-باتريوت-إلى-أوكرانيا-تجنيا-لاستفزاز-روسيا-1064781600.html
صحيفة: الغرب لن ينقل نظام "باتريوت" إلى أوكرانيا تجنيا لاستفزاز روسيا
صحيفة: الغرب لن ينقل نظام "باتريوت" إلى أوكرانيا تجنيا لاستفزاز روسيا
تعتقد صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية أن الدول الغربية لن تقدم على خطوة إمداد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للطائرات "باتريوت" إلى أوكرانيا حتى لا... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T16:24+0000
2022-07-06T16:24+0000
2022-07-06T16:24+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103406/26/1034062684_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_901fdb1eb73b13572820d6424ec0c07f.jpg
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن صواريخ باتريوت لن تصل إلى الأراضي الأوكرانية لعدم رغبة الغرب في استفزاز روسيا أكثر من اللازم، كما أن هذا النظام المضاد للصواريخ سيتطلب وجود متخصصين للغاية ما يعني نشر أفراد أمريكيين على الأراضي الأوكرانية.وأضافت الصحيفة أن نشر أفراد أمريكيين على أراضي أوكرانيا مهمة غير ممكنة، بالإضافة إلى أن روسيا ستنظر إلى ظهور هذه الأنظمة على أنه تدخل أمريكي مباشر في الصراع.وفي وقت سابق، قال نائب مدير قسم الإعلام في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، إن قمة الناتو التي عقدت في يونيو/ حزيران، أظهرت أن الغرب لن يتخلى عن خطه المتمثل في زيادة تصعيد الوضع في أوكرانيا، ومواصلة ضخ الأسلحة إلى البلاد.وقال زايتسيف إن "الغرب لن يتخلى عن الخط بشأن زيادة تصعيد الوضع في أوكرانيا، وهذا ما أكدته أيضا قمة الناتو التي عقدت يومي 28 و29 يونيو، والتي أسفرت عن قرار بشأن حزمة دعم معززة لكييف".وشدد على أن عمليات تسليم الأسلحة على نطاق واسع تتجه باستمرار إلى أوكرانيا، وأن الحلفاء الأوروبيين للبلاد يشجعون التطلعات العسكرية للسلطات الأوكرانية.واتفق المشاركون في قمة مدريد على حزمة مساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك التسريع من عمليات إمداد أوكرانيا بأسلحة غير فتاكة وتعزيز الدفاع السيبراني وتحديث صناعة الدفاع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103406/26/1034062684_0:0:1779:1334_1920x0_80_0_0_88be79cdc8586be6632922267a281f4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن
صحيفة: الغرب لن ينقل نظام "باتريوت" إلى أوكرانيا تجنيا لاستفزاز روسيا
تابعنا عبر
تعتقد صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية أن الدول الغربية لن تقدم على خطوة إمداد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للطائرات "باتريوت" إلى أوكرانيا حتى لا تستفز روسيا.
وذكرت الصحيفة الإسبانية
أن صواريخ باتريوت لن تصل إلى الأراضي الأوكرانية لعدم رغبة الغرب في استفزاز روسيا أكثر من اللازم، كما أن هذا النظام المضاد للصواريخ سيتطلب وجود متخصصين للغاية ما يعني نشر أفراد أمريكيين على الأراضي الأوكرانية.
وأضافت الصحيفة أن نشر أفراد أمريكيين على أراضي أوكرانيا مهمة غير ممكنة، بالإضافة إلى أن روسيا ستنظر إلى ظهور هذه الأنظمة على أنه تدخل أمريكي مباشر في الصراع.
وفي وقت سابق، قال نائب مدير قسم الإعلام في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، إن قمة الناتو التي عقدت في يونيو/ حزيران، أظهرت أن الغرب لن يتخلى عن خطه المتمثل في زيادة تصعيد الوضع في أوكرانيا، ومواصلة ضخ الأسلحة إلى البلاد.
وقال زايتسيف إن "الغرب لن يتخلى عن الخط بشأن زيادة تصعيد الوضع في أوكرانيا، وهذا ما أكدته أيضا قمة الناتو التي عقدت يومي 28 و29 يونيو، والتي أسفرت عن قرار بشأن حزمة دعم معززة لكييف".
وشدد على أن عمليات تسليم الأسلحة على نطاق واسع تتجه باستمرار إلى أوكرانيا، وأن الحلفاء الأوروبيين للبلاد يشجعون التطلعات العسكرية للسلطات الأوكرانية.
واتفق المشاركون في قمة مدريد على حزمة مساعدات
لأوكرانيا، بما في ذلك التسريع من عمليات إمداد أوكرانيا بأسلحة غير فتاكة وتعزيز الدفاع السيبراني وتحديث صناعة الدفاع.