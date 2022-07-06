https://arabic.sputniknews.com/20220706/صحيفة-الغرب-لن-ينقل-نظام-باتريوت-إلى-أوكرانيا-تجنيا-لاستفزاز-روسيا-1064781600.html

صحيفة: الغرب لن ينقل نظام "باتريوت" إلى أوكرانيا تجنيا لاستفزاز روسيا

صحيفة: الغرب لن ينقل نظام "باتريوت" إلى أوكرانيا تجنيا لاستفزاز روسيا

تعتقد صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية أن الدول الغربية لن تقدم على خطوة إمداد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للطائرات "باتريوت" إلى أوكرانيا حتى لا... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T16:24+0000

2022-07-06T16:24+0000

2022-07-06T16:24+0000

روسيا

أخبار العالم الآن

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن صواريخ باتريوت لن تصل إلى الأراضي الأوكرانية لعدم رغبة الغرب في استفزاز روسيا أكثر من اللازم، كما أن هذا النظام المضاد للصواريخ سيتطلب وجود متخصصين للغاية ما يعني نشر أفراد أمريكيين على الأراضي الأوكرانية.وأضافت الصحيفة أن نشر أفراد أمريكيين على أراضي أوكرانيا مهمة غير ممكنة، بالإضافة إلى أن روسيا ستنظر إلى ظهور هذه الأنظمة على أنه تدخل أمريكي مباشر في الصراع.وفي وقت سابق، قال نائب مدير قسم الإعلام في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، إن قمة الناتو التي عقدت في يونيو/ حزيران، أظهرت أن الغرب لن يتخلى عن خطه المتمثل في زيادة تصعيد الوضع في أوكرانيا، ومواصلة ضخ الأسلحة إلى البلاد.وقال زايتسيف إن "الغرب لن يتخلى عن الخط بشأن زيادة تصعيد الوضع في أوكرانيا، وهذا ما أكدته أيضا قمة الناتو التي عقدت يومي 28 و29 يونيو، والتي أسفرت عن قرار بشأن حزمة دعم معززة لكييف".وشدد على أن عمليات تسليم الأسلحة على نطاق واسع تتجه باستمرار إلى أوكرانيا، وأن الحلفاء الأوروبيين للبلاد يشجعون التطلعات العسكرية للسلطات الأوكرانية.واتفق المشاركون في قمة مدريد على حزمة مساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك التسريع من عمليات إمداد أوكرانيا بأسلحة غير فتاكة وتعزيز الدفاع السيبراني وتحديث صناعة الدفاع.

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