https://arabic.sputniknews.com/20220706/صحيفة-عراقية-تتوقع-زيارة-وزيري-خارجية-إيران-والسعودية-إلى-بغداد-1064713234.html

صحيفة عراقية تتوقع زيارة وزيري خارجية إيران والسعودية إلى بغداد

صحيفة عراقية تتوقع زيارة وزيري خارجية إيران والسعودية إلى بغداد

كشفت وسائل إعلام عراقية عن "احتمال قيام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بزيارة إلى العاصمة العراقية بغداد... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T07:59+0000

2022-07-06T07:59+0000

2022-07-06T07:59+0000

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ونقلت صحيفة المدی العراقية، عن مصدر حكومي عراقي، تأكيده أن "مرحلة الاجتماعات الأمنية بين الجانبين الإيراني والسعودي قد انتهت ودخلنا اليوم مرحلة عقد الاجتماعات ذات البعد الدبلوماسي"، متوقعا أن "يزور وزيرا خارجية إيران والسعودية بغداد لإحياء العلاقات بين طهران والرياض".وكانت وكالة أنباء الفرات نيوز العراقية نقلت عن مصدر مطلع، قوله إن "المباحثات التي أجراها الكاظمي خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى الدولتين أسفرت عن حسم العديد من الملفات التي كانت عالقة، وهو ما يمكن أن يساعد على تخفيف التوترات في عموم المنطقة".ورداً على سؤال فيما إذا كانت زيارة المسؤولين السعوديين إلى بغداد ستتم قبل قمة جدة منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري، أكد المصدر أن "هذا الأمر يحتاج ترتيبات بين العواصم الثلاث" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وأعلن مسؤول عراقي، في وقت سابق، أن "الاجتماع المقبل بين إيران والسعودية سيعقد على مستوى دبلوماسي، خلافا للاجتماعات الـ 5 الماضية".وحسب وكالة فارس الإيرانية، قال مصدر حكومي عراقي إن "العراق سيستضيف اجتماعا يعقد بين الدبلوماسيين الإيرانيين والسعوديين"، مضيفا أن "الاجتماعات السابقة التي عقدت في بغداد بين طهران والرياض قد خصصت لمناقشة المواضيع الأمنية والاستخباراتية، إلا أن الاجتماع المقبل سيعقد على مستوى دبلوماسي".وأكد المسؤول العراقي أن "الاجتماع المقبل سيعقد في بغداد، وذلك حسب الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه السعوديون والإيرانيون"، على حد قوله.وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أكد الخميس الماضي، استعداد بلاده لإطلاق المباحثات السياسية بين إيران والسعودية.وفي بيان نقلت الخارجية الإيرانية، أجرى حسين اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بحث خلاله العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والمفاوضات السعودية - الإيرانية.

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