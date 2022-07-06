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https://arabic.sputniknews.com/20220706/صياد-يصطاد-صيدة-نادرة--1064790172.html
صياد يصطاد صيدة نادرة
صياد يصطاد صيدة نادرة
في ولاية أوريغون، اصطاد صياد سرطان البحر الأزرق، ثم قام برميه في البحر مجددا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T20:53+0000
2022-07-06T20:53+0000
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ذكرت وكالة الأنباء UPI أنه في ولاية أوريغون الأمريكية، اصطاد صياد جراد البحر الأزرق النادر، وتساوي فرص صيده واحدًا من مليونين صيدة.وأوضح الصياد "تركته يذهب حتى يكبر أكثر".ترك منشور الرجل انطباعًا قويًا على مستخدمي الإنترنت. كتب أحدهم: "يا إلهي، لم أر قط مثل هذه الكركند ... أتساءل لماذا هي زرقاء وليست حمراء".
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صياد يصطاد صيدة نادرة

20:53 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Nikolai Khizhnyak / الذهاب إلى بنك الصورصياد
صياد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Nikolai Khizhnyak
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في ولاية أوريغون، اصطاد صياد سرطان البحر الأزرق، ثم قام برميه في البحر مجددا.
ذكرت وكالة الأنباء UPI أنه في ولاية أوريغون الأمريكية، اصطاد صياد جراد البحر الأزرق النادر، وتساوي فرص صيده واحدًا من مليونين صيدة.
وأوضح الصياد "تركته يذهب حتى يكبر أكثر".
ترك منشور الرجل انطباعًا قويًا على مستخدمي الإنترنت. كتب أحدهم: "يا إلهي، لم أر قط مثل هذه الكركند ... أتساءل لماذا هي زرقاء وليست حمراء".
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