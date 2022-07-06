https://arabic.sputniknews.com/20220706/صياد-يصطاد-صيدة-نادرة--1064790172.html
صياد يصطاد صيدة نادرة
صياد يصطاد صيدة نادرة
في ولاية أوريغون، اصطاد صياد سرطان البحر الأزرق، ثم قام برميه في البحر مجددا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T20:53+0000
2022-07-06T20:53+0000
2022-07-06T20:53+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103731/69/1037316957_0:3:3073:1731_1920x0_80_0_0_ad8d0601ece6d9eeee6672f892544095.jpg
ذكرت وكالة الأنباء UPI أنه في ولاية أوريغون الأمريكية، اصطاد صياد جراد البحر الأزرق النادر، وتساوي فرص صيده واحدًا من مليونين صيدة.وأوضح الصياد "تركته يذهب حتى يكبر أكثر".ترك منشور الرجل انطباعًا قويًا على مستخدمي الإنترنت. كتب أحدهم: "يا إلهي، لم أر قط مثل هذه الكركند ... أتساءل لماذا هي زرقاء وليست حمراء".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103731/69/1037316957_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_cc8bf40523560c753a3c0d800204875e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
صياد يصطاد صيدة نادرة
تابعنا عبر
في ولاية أوريغون، اصطاد صياد سرطان البحر الأزرق، ثم قام برميه في البحر مجددا.
ذكرت وكالة
الأنباء UPI أنه في ولاية أوريغون الأمريكية، اصطاد صياد جراد البحر الأزرق النادر، وتساوي فرص صيده واحدًا من مليونين صيدة.
وأوضح الصياد "تركته يذهب حتى يكبر أكثر".
ترك منشور الرجل انطباعًا قويًا على مستخدمي الإنترنت. كتب أحدهم: "يا إلهي، لم أر قط مثل هذه الكركند ... أتساءل لماذا هي زرقاء وليست حمراء".