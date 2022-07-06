https://arabic.sputniknews.com/20220706/طوارئ-دبي-تكمل-استعداداتها-لعيد-الأضحى-1064783371.html
طوارئ دبي تكمل استعداداتها لعيد الأضحى
طوارئ دبي تكمل استعداداتها لعيد الأضحى
ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في إمارة دبي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للوقوف على الإجراءات الأمنية التي تم... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T17:20+0000
2022-07-06T17:20+0000
2022-07-06T17:20+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاجتماع الذي عقده اللواء علي الغيثي، جرى بمشاركة مديري مراكز الشرطة ورؤساء الأمن في المراكز التجارية والمواقع السياحية وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي.وأكد اللواء الغيثي أن لجنة تأمين الفعاليات أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر إعدادها خطة أمنية شاملة تضم كافة المساجد والمُصليات الكبيرة التي ستقام بها صلاة العيد في دبي.وشدد على أن اللجنة ستقوم بنشر دوريات مرورية ومتطوعين في كل أرجاء الإمارة وفي المناطق الحيوية والسياحية والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة من أجل ضمان إجراءات الأمن والسلامة وتحقق انسيابية في حركة المرور وتخفيف الازدحام.وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن تلك الإجراءات تجرى من خلال العمل الجاد والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة الإمارة وهيئة الطرق والمواصلات الذين يعملون جنبا إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.ولفت مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت رئيس لجنة تأمين المتابعات، إلى أن "الخطة الأمنية تشمل توفير 412 دورية أمنية و60 رقيب سير و29 دراجة هوائية و62 سيارة إسعاف و10 زوارق للإنقاذ البحري و14 زورقا للأمن البحري و165 مُنقذا على الشواطئ، فضلا عن 3200 رجل شرطة و650 متطوعا و442 مسعفا و2400 رجل أمن من الشركات الخاصة".وناشد اللواء علي الغيثي، المواطنين والجمهور بالتعاون مع شرطة دبي وأخذ الحيط والحذر، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية في الأماكن شديدة الازدحام.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي, أخبار العالم العربي
طوارئ دبي تكمل استعداداتها لعيد الأضحى
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ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في إمارة دبي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للوقوف على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاجتماع الذي عقده اللواء علي الغيثي، جرى بمشاركة مديري مراكز الشرطة ورؤساء الأمن في المراكز التجارية والمواقع السياحية وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي.
وأكد اللواء الغيثي أن لجنة تأمين الفعاليات أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
، عبر إعدادها خطة أمنية شاملة تضم كافة المساجد والمُصليات الكبيرة التي ستقام بها صلاة العيد في دبي.
وشدد على أن اللجنة ستقوم بنشر دوريات مرورية ومتطوعين في كل أرجاء الإمارة وفي المناطق الحيوية والسياحية والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة من أجل ضمان إجراءات الأمن والسلامة وتحقق انسيابية في حركة المرور وتخفيف الازدحام.
وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن تلك الإجراءات تجرى من خلال العمل الجاد والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة الإمارة
وهيئة الطرق والمواصلات الذين يعملون جنبا إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.
ولفت مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت رئيس لجنة تأمين المتابعات، إلى أن "الخطة الأمنية تشمل توفير 412 دورية أمنية و60 رقيب سير و29 دراجة هوائية و62 سيارة إسعاف و10 زوارق للإنقاذ البحري و14 زورقا للأمن البحري و165 مُنقذا على الشواطئ، فضلا عن 3200 رجل شرطة و650 متطوعا و442 مسعفا و2400 رجل أمن من الشركات الخاصة".
وناشد اللواء علي الغيثي، المواطنين والجمهور بالتعاون مع شرطة دبي وأخذ الحيط والحذر، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية في الأماكن شديدة الازدحام.