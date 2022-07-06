عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/عودة-مهرجان-سان-فيرمين-الإسباني-الشهير-بعد-توقف-دام-عامين-1064736137.html
عودة مهرجان "سان فيرمين" الإسباني الشهير بعد توقف دام عامين
عودة مهرجان "سان فيرمين" الإسباني الشهير بعد توقف دام عامين
انطلق المهرجان الإسباني الشهير "سان فيرمين"، ليستمر باحتفالات متواصلة لتسعة أيام في بامبلونا، والذي تم تعليقه على مدار العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:26+0000
2022-07-06T14:26+0000
صور
وسائط متعددة
أخبار إسبانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1064736296_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_044b5c8d72210f7a3c771f922d0cb430.jpg
في العامين الماضيين، تم إلغاء مهرجان "سان فيرمين" بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا. لذلك، احتفالات مهرجان هذا العام مميزة. من المتوقع أن يصل عدد الضيوف إلى 130 ضيفا بالحافلة، وأكثر من 20 ألفًا بالقطار. وستستضيف المدينة 532 حدثًا ترفيهياً رسميًا.ينعقد "سان فيرمين" (San Firman) سنويًا في أوائل يوليو/ تموز في بامبلونا منذ مئات السنين، ويجذب المهرجان دائمًا عددًا كبيرًا من السياح من جميع أنحاء العالم إلى المدينة. تستمر الاحتفالات لمدة أسبوع وتشمل العديد من الأحداث المختلفة، بما في ذلك "إنسييرو" (الركض مع الثيران ) - حيث يركض ما يقرب 12 ثورًا غاضبًا عبر شوارع المدينة. وفي كثير من الأحيان، ينتهي الأمر بإدخال المشاركين إلى المستشفى ويؤدي حتى إلى وقوع إصابات بشرية. خلال تاريخ مهرجان "سان فيرمين"، تم تأجيل المهرجان عدة مرات فقط. وعلى مدى الـ200 عام الماضية، لم يتم إلغاء المهرجان أبدًا بسبب الجائحة (وذلك لا يشمل العام الماضي)، على الرغم من أن إسبانيا شهدت خلال الـ200 عام وباء الكوليرا والإنفلونزا الإسبانية، كما يتذكر المؤرخ ميغيل عيسى. كانت آخر مرة ألغيت فيها عطلة المهرجان جزئيًا في عام 1997، عندما قتل إرهابيو "إيتا" السياسي ميغيل أنجل بلانكو.
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1064736296_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_14d2cf427af182b41400d457faa24dc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار إسبانيا

عودة مهرجان "سان فيرمين" الإسباني الشهير بعد توقف دام عامين

14:26 GMT 06.07.2022
تابعنا عبرTelegram
انطلق المهرجان الإسباني الشهير "سان فيرمين"، ليستمر باحتفالات متواصلة لتسعة أيام في بامبلونا، والذي تم تعليقه على مدار العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.
© AP Photo / Alvaro Barrientos

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

المشاركون في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / Alvaro Barrientos

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

© AFP 2022 / Miguel Riopa

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

المشاركون في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
2/12
© AFP 2022 / Miguel Riopa

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

© AFP 2022 / Jose Jordan

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

المشاركون في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
3/12
© AFP 2022 / Jose Jordan

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

© AFP 2022 / Miguel Riopa

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

المشاركون في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
4/12
© AFP 2022 / Miguel Riopa

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

© AP Photo / Alvaro Barrientos

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

المشاركون في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Alvaro Barrientos

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

© AFP 2022 / Miguel Riopa

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

المشاركون في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
6/12
© AFP 2022 / Miguel Riopa

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

© AP Photo / Alvaro Barrientos

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

المشاركون في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / Alvaro Barrientos

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

© AP Photo / Alvaro Barrientos

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

المشاركون في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / Alvaro Barrientos

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

© AP Photo / Alvaro Barrientos

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

المشاركون في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Alvaro Barrientos

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

© AFP 2022 / Jose Jordan

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

المشاركون في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
10/12
© AFP 2022 / Jose Jordan

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

© AP Photo / Alvaro Barrientos

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

المشاركون في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Alvaro Barrientos

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

© AFP 2022 / Miguel Riopa

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

المشاركون في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
12/12
© AFP 2022 / Miguel Riopa

المشاركون في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا شمالي إسبانيا 6 يوليو 2022

في العامين الماضيين، تم إلغاء مهرجان "سان فيرمين" بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا. لذلك، احتفالات مهرجان هذا العام مميزة. من المتوقع أن يصل عدد الضيوف إلى 130 ضيفا بالحافلة، وأكثر من 20 ألفًا بالقطار. وستستضيف المدينة 532 حدثًا ترفيهياً رسميًا.
ينعقد "سان فيرمين" (San Firman) سنويًا في أوائل يوليو/ تموز في بامبلونا منذ مئات السنين، ويجذب المهرجان دائمًا عددًا كبيرًا من السياح من جميع أنحاء العالم إلى المدينة. تستمر الاحتفالات لمدة أسبوع وتشمل العديد من الأحداث المختلفة، بما في ذلك "إنسييرو" (الركض مع الثيران ) - حيث يركض ما يقرب 12 ثورًا غاضبًا عبر شوارع المدينة. وفي كثير من الأحيان، ينتهي الأمر بإدخال المشاركين إلى المستشفى ويؤدي حتى إلى وقوع إصابات بشرية.
خلال تاريخ مهرجان "سان فيرمين"، تم تأجيل المهرجان عدة مرات فقط. وعلى مدى الـ200 عام الماضية، لم يتم إلغاء المهرجان أبدًا بسبب الجائحة (وذلك لا يشمل العام الماضي)، على الرغم من أن إسبانيا شهدت خلال الـ200 عام وباء الكوليرا والإنفلونزا الإسبانية، كما يتذكر المؤرخ ميغيل عيسى. كانت آخر مرة ألغيت فيها عطلة المهرجان جزئيًا في عام 1997، عندما قتل إرهابيو "إيتا" السياسي ميغيل أنجل بلانكو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала