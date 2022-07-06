https://arabic.sputniknews.com/20220706/عودة-مهرجان-سان-فيرمين-الإسباني-الشهير-بعد-توقف-دام-عامين-1064736137.html

عودة مهرجان "سان فيرمين" الإسباني الشهير بعد توقف دام عامين

عودة مهرجان "سان فيرمين" الإسباني الشهير بعد توقف دام عامين

انطلق المهرجان الإسباني الشهير "سان فيرمين"، ليستمر باحتفالات متواصلة لتسعة أيام في بامبلونا، والذي تم تعليقه على مدار العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T14:26+0000

2022-07-06T14:26+0000

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في العامين الماضيين، تم إلغاء مهرجان "سان فيرمين" بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا. لذلك، احتفالات مهرجان هذا العام مميزة. من المتوقع أن يصل عدد الضيوف إلى 130 ضيفا بالحافلة، وأكثر من 20 ألفًا بالقطار. وستستضيف المدينة 532 حدثًا ترفيهياً رسميًا.ينعقد "سان فيرمين" (San Firman) سنويًا في أوائل يوليو/ تموز في بامبلونا منذ مئات السنين، ويجذب المهرجان دائمًا عددًا كبيرًا من السياح من جميع أنحاء العالم إلى المدينة. تستمر الاحتفالات لمدة أسبوع وتشمل العديد من الأحداث المختلفة، بما في ذلك "إنسييرو" (الركض مع الثيران ) - حيث يركض ما يقرب 12 ثورًا غاضبًا عبر شوارع المدينة. وفي كثير من الأحيان، ينتهي الأمر بإدخال المشاركين إلى المستشفى ويؤدي حتى إلى وقوع إصابات بشرية. خلال تاريخ مهرجان "سان فيرمين"، تم تأجيل المهرجان عدة مرات فقط. وعلى مدى الـ200 عام الماضية، لم يتم إلغاء المهرجان أبدًا بسبب الجائحة (وذلك لا يشمل العام الماضي)، على الرغم من أن إسبانيا شهدت خلال الـ200 عام وباء الكوليرا والإنفلونزا الإسبانية، كما يتذكر المؤرخ ميغيل عيسى. كانت آخر مرة ألغيت فيها عطلة المهرجان جزئيًا في عام 1997، عندما قتل إرهابيو "إيتا" السياسي ميغيل أنجل بلانكو.

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