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https://arabic.sputniknews.com/20220706/قراصنة-راهديت-الروسية-تنشر-بيانات-ألف-ضابط-من-المخابرات-العسكرية-الأوكرانية-1064707142.html
قراصنة "راهديت" الروسية تنشر بيانات ألف ضابط من المخابرات العسكرية الأوكرانية
قراصنة "راهديت" الروسية تنشر بيانات ألف ضابط من المخابرات العسكرية الأوكرانية
نشرت مجموعة القراصنة الروسية، "راهديت"، (القراصنة الروس الأشرار)، على الملأ بيانات لألف موظف من إدارة الاستخبارات العامة التابعة للإدارة العسكرية في أوكرانيا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T04:39+0000
2022-07-06T04:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للتعليقات المصاحبة للمنشور، ساعدت نقاط الضعف في برامج حماية شبكات إدارة الاستخبارات العامة في جزيرة ريبالسكي في كييف، وكذلك طرق تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالأنماط المميزة لسلوك المستخدم، في تكوين قاعدة البيانات.كما يشير التعليق إلى أن هذه هي المادة الأولى في سلسلة من المنشورات.ومن بين ضباط المخابرات الذين تم الكشف عنهم: ممثلو السفارات في روسيا والهند والنمسا وفيتنام وجنوب إفريقيا وإيطاليا وتركيا وإيران.وتضم القائمة أيضًا بيانات عن أمناء المخابرات العسكرية في بولندا والمجر وبلغاريا وسلوفاكيا، والمدربين في مجال التخريب وممثلي القوات الخاصة لإجراء استخبارات سرية.ويعد هذا أكبر تسرب لبيانات المخابرات الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا.وفي حزيران/يونيو، قامت مجموعة قراصنة "راهديت" بنشر بيانات 700 موظف خدمات الأمن في أوكرانيا.وفي بداية العملية الخاصة، اخترقت مجموعة "راهديت" في وقت واحد جميع مواقع الحكومة الأوكرانية البالغ عددها 755، وعلى وجه الخصوص، تم اختراق مواقع السلطات المحلية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20200324/السلطات-الروسية-تقبض-على-عشرات-القراصنة-الإلكترونيين-في-روسيا-1044951639.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

قراصنة "راهديت" الروسية تنشر بيانات ألف ضابط من المخابرات العسكرية الأوكرانية

04:39 GMT 06.07.2022
© Fotolia / Artur Marciniecمخترق كمبيوتر
مخترق كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
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نشرت مجموعة القراصنة الروسية، "راهديت"، (القراصنة الروس الأشرار)، على الملأ بيانات لألف موظف من إدارة الاستخبارات العامة التابعة للإدارة العسكرية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا للتعليقات المصاحبة للمنشور، ساعدت نقاط الضعف في برامج حماية شبكات إدارة الاستخبارات العامة في جزيرة ريبالسكي في كييف، وكذلك طرق تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالأنماط المميزة لسلوك المستخدم، في تكوين قاعدة البيانات.
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كما يشير التعليق إلى أن هذه هي المادة الأولى في سلسلة من المنشورات.
ومن بين ضباط المخابرات الذين تم الكشف عنهم: ممثلو السفارات في روسيا والهند والنمسا وفيتنام وجنوب إفريقيا وإيطاليا وتركيا وإيران.
وتضم القائمة أيضًا بيانات عن أمناء المخابرات العسكرية في بولندا والمجر وبلغاريا وسلوفاكيا، والمدربين في مجال التخريب وممثلي القوات الخاصة لإجراء استخبارات سرية.
ويعد هذا أكبر تسرب لبيانات المخابرات الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا.
وفي حزيران/يونيو، قامت مجموعة قراصنة "راهديت" بنشر بيانات 700 موظف خدمات الأمن في أوكرانيا.
وفي بداية العملية الخاصة، اخترقت مجموعة "راهديت" في وقت واحد جميع مواقع الحكومة الأوكرانية البالغ عددها 755، وعلى وجه الخصوص، تم اختراق مواقع السلطات المحلية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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