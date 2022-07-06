عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/قرقاش-يستقبل-وزيرة-الدولة-البريطانية-لشؤون-الشرق-الأوسط-1064780572.html
قرقاش يستقبل وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط
قرقاش يستقبل وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط
استقبل أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، وزيرة الدولة البريطانية أماندا ميلينغ، وجرى بحث العديد من القضايا الدولية والإقليمية. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T15:58+0000
2022-07-06T15:58+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104337/15/1043371556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3cd2ee139c1642c4f0a9b7a46e7d848.jpg
تشغل ميلينغ، منصب وزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاء جرى في دبي، التي تقوم الوزيرة البريطانية بزيارتها.وتناول الاجتماع بين قرقاش وميلينغ، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات.وأكد الجانبان ضرورة تعزيز سبل الازدهار والتنمية في البلدين، إضافة إلى مناقشة العديد من المستجدات إقليميا ودوليا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104337/15/1043371556_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_80e032ce5d76c168eff17a0837f54204.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

قرقاش يستقبل وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط

15:58 GMT 06.07.2022
© AP Photo / Jon Gambrellوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبرTelegram
استقبل أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، وزيرة الدولة البريطانية أماندا ميلينغ، وجرى بحث العديد من القضايا الدولية والإقليمية.
تشغل ميلينغ، منصب وزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاء جرى في دبي، التي تقوم الوزيرة البريطانية بزيارتها.
وتناول الاجتماع بين قرقاش وميلينغ، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات.
وأكد الجانبان ضرورة تعزيز سبل الازدهار والتنمية في البلدين، إضافة إلى مناقشة العديد من المستجدات إقليميا ودوليا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала