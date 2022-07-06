https://arabic.sputniknews.com/20220706/قرقاش-يستقبل-وزيرة-الدولة-البريطانية-لشؤون-الشرق-الأوسط-1064780572.html
قرقاش يستقبل وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط
قرقاش يستقبل وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط
استقبل أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، وزيرة الدولة البريطانية أماندا ميلينغ، وجرى بحث العديد من القضايا الدولية والإقليمية. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T15:58+0000
2022-07-06T15:58+0000
2022-07-06T15:58+0000
العالم
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تشغل ميلينغ، منصب وزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاء جرى في دبي، التي تقوم الوزيرة البريطانية بزيارتها.وتناول الاجتماع بين قرقاش وميلينغ، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات.وأكد الجانبان ضرورة تعزيز سبل الازدهار والتنمية في البلدين، إضافة إلى مناقشة العديد من المستجدات إقليميا ودوليا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قرقاش يستقبل وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط
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استقبل أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، وزيرة الدولة البريطانية أماندا ميلينغ، وجرى بحث العديد من القضايا الدولية والإقليمية.
تشغل ميلينغ، منصب وزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاء جرى في دبي، التي تقوم الوزيرة البريطانية بزيارتها.
وتناول الاجتماع بين قرقاش وميلينغ، عددا من القضايا
ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات.
وأكد الجانبان ضرورة تعزيز سبل الازدهار والتنمية في البلدين، إضافة إلى مناقشة العديد من المستجدات إقليميا ودوليا
.