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قطر تتخذ إجراءات جديدة للتصدي لارتفاع إصابات كورونا
قطر تتخذ إجراءات جديدة للتصدي لارتفاع إصابات كورونا
أعاد مجلس الوزراء في قطر، اليوم الأربعاء، الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار وباء كورونا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T13:41+0000
2022-07-06T13:41+0000
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ودعت الصحة القطرية اليوم، كافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار الوباء، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء حول إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.وبحسب وكالة الأنباء القطرية أشارت الوزارة إلى أنه "بصدور قرار مجلس الوزراء فقد أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا لجميع الأفراد من سن ستة أعوام فما فوق في الأماكن العامة المغلقة".وأكدت أن "القرار يشمل مرافق الرعاية الصحية، ومواقع العمل، ووسائل النقل العام، والمساجد، والصالات الرياضية، ومراكز التسوق، والمتاجر، ودور العرض السينمائي، وأية أماكن عامة أخرى مغلقة".وشدد الوزارة على "ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع باتباع الإجراءات الاحترازية الجديدة ضد وباء كوفيد-19، والمتعلقة بارتداء الكمامات على وجه الخصوص، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات الإصابة بعدوى كوفيد-19 في الأسابيع القليلة الماضية".ولفتت إلى أن "الكمامات، إذا ما تم ارتداؤها بشكل صحيح، تعد أداة فاعلة لمنع انتشار الفيروس".وطالبت الوزارة أفراد المجتمع لتأدية دورهم الفاعل في كبح جماح الانتشار الحالي لوباء كوفيد-١٩، وذلك من خلال الحصول على كافة جرعات اللقاحات المقررة المضادة للإصابة بالعدوى بما في ذلك الجرعة المعززة من اللقاح.
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, فيروس كورونا

قطر تتخذ إجراءات جديدة للتصدي لارتفاع إصابات كورونا

13:41 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARموظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا
موظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أعاد مجلس الوزراء في قطر، اليوم الأربعاء، الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار وباء كورونا.
ودعت الصحة القطرية اليوم، كافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار الوباء، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء حول إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية أشارت الوزارة إلى أنه "بصدور قرار مجلس الوزراء فقد أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا لجميع الأفراد من سن ستة أعوام فما فوق في الأماكن العامة المغلقة".
وأكدت أن "القرار يشمل مرافق الرعاية الصحية، ومواقع العمل، ووسائل النقل العام، والمساجد، والصالات الرياضية، ومراكز التسوق، والمتاجر، ودور العرض السينمائي، وأية أماكن عامة أخرى مغلقة".
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وشدد الوزارة على "ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع باتباع الإجراءات الاحترازية الجديدة ضد وباء كوفيد-19، والمتعلقة بارتداء الكمامات على وجه الخصوص، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات الإصابة بعدوى كوفيد-19 في الأسابيع القليلة الماضية".
ولفتت إلى أن "الكمامات، إذا ما تم ارتداؤها بشكل صحيح، تعد أداة فاعلة لمنع انتشار الفيروس".
وطالبت الوزارة أفراد المجتمع لتأدية دورهم الفاعل في كبح جماح الانتشار الحالي لوباء كوفيد-١٩، وذلك من خلال الحصول على كافة جرعات اللقاحات المقررة المضادة للإصابة بالعدوى بما في ذلك الجرعة المعززة من اللقاح.
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