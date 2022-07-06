https://arabic.sputniknews.com/20220706/قطر-تتخذ-إجراءات-جديدة-للتصدي-لارتفاع-إصابات-كورونا-1064735408.html

قطر تتخذ إجراءات جديدة للتصدي لارتفاع إصابات كورونا

قطر تتخذ إجراءات جديدة للتصدي لارتفاع إصابات كورونا

أعاد مجلس الوزراء في قطر، اليوم الأربعاء، الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار وباء كورونا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T13:41+0000

2022-07-06T13:41+0000

2022-07-06T13:41+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

العالم العربي

أخبار العالم العربي

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104509/25/1045092518_0:87:3303:1945_1920x0_80_0_0_fea81d148b8fcdde9b73fef5ee7b8e11.jpg

ودعت الصحة القطرية اليوم، كافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار الوباء، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء حول إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.وبحسب وكالة الأنباء القطرية أشارت الوزارة إلى أنه "بصدور قرار مجلس الوزراء فقد أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا لجميع الأفراد من سن ستة أعوام فما فوق في الأماكن العامة المغلقة".وأكدت أن "القرار يشمل مرافق الرعاية الصحية، ومواقع العمل، ووسائل النقل العام، والمساجد، والصالات الرياضية، ومراكز التسوق، والمتاجر، ودور العرض السينمائي، وأية أماكن عامة أخرى مغلقة".وشدد الوزارة على "ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع باتباع الإجراءات الاحترازية الجديدة ضد وباء كوفيد-19، والمتعلقة بارتداء الكمامات على وجه الخصوص، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات الإصابة بعدوى كوفيد-19 في الأسابيع القليلة الماضية".ولفتت إلى أن "الكمامات، إذا ما تم ارتداؤها بشكل صحيح، تعد أداة فاعلة لمنع انتشار الفيروس".وطالبت الوزارة أفراد المجتمع لتأدية دورهم الفاعل في كبح جماح الانتشار الحالي لوباء كوفيد-١٩، وذلك من خلال الحصول على كافة جرعات اللقاحات المقررة المضادة للإصابة بالعدوى بما في ذلك الجرعة المعززة من اللقاح.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-قطر-أعلى-دولة-خليجية-في-نسبة-الشفاء-من-كورونا-1062478760.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, فيروس كورونا