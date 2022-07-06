https://arabic.sputniknews.com/20220706/قط-يعيد-إلى-سيدة-مفتاحا-سقط-داخل-فتحة-ضيقة-فيديو-1064725478.html
قط يعيد إلى سيدة مفتاحا سقط داخل فتحة ضيقة... فيديو
قط يعيد إلى سيدة مفتاحا سقط داخل فتحة ضيقة... فيديو
تناولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر مساعدة قط ذكي سيدة على استعادة مفتاح كان قد سقط منها داخل فتحة ضيقة في كتلة حجرية. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:16+0000
2022-07-06T11:16+0000
2022-07-06T11:22+0000
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ويظهر المقطع فشل السيدة في إخراج مفاتحها من داخل الفتحة نظرا لضيقها بما لا يسمح بمرور يد السيدة إلى داخلها، ما جعلها تستعين بالقط.كرر القط محاولاته بإدخال يده إلى الفتحة لاستخراج المفتاح، وبعد عدة محاولات فاشلة نجح أخيرا في حل المشكلة واستعادة المفاتيح، فيما أعربت السيدة عن دهشتها وإعجابها بمهارة القط وإصراره.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
قط يعيد إلى سيدة مفتاحا سقط داخل فتحة ضيقة... فيديو
11:16 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 11:22 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
تناولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر مساعدة قط ذكي سيدة على استعادة مفتاح كان قد سقط منها داخل فتحة ضيقة في كتلة حجرية.
ويظهر المقطع فشل السيدة في إخراج مفاتحها من داخل الفتحة نظرا لضيقها بما لا يسمح بمرور يد السيدة إلى داخلها، ما جعلها تستعين بالقط.
كرر القط محاولاته بإدخال يده إلى الفتحة لاستخراج المفتاح، وبعد عدة محاولات فاشلة نجح أخيرا في حل المشكلة واستعادة المفاتيح، فيما أعربت السيدة عن دهشتها وإعجابها بمهارة القط وإصراره.