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https://arabic.sputniknews.com/20220706/قط-يعيد-إلى-سيدة-مفتاحا-سقط-داخل-فتحة-ضيقة-فيديو-1064725478.html
قط يعيد إلى سيدة مفتاحا سقط داخل فتحة ضيقة... فيديو
قط يعيد إلى سيدة مفتاحا سقط داخل فتحة ضيقة... فيديو
تناولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر مساعدة قط ذكي سيدة على استعادة مفتاح كان قد سقط منها داخل فتحة ضيقة في كتلة حجرية. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
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ويظهر المقطع فشل السيدة في إخراج مفاتحها من داخل الفتحة نظرا لضيقها بما لا يسمح بمرور يد السيدة إلى داخلها، ما جعلها تستعين بالقط.كرر القط محاولاته بإدخال يده إلى الفتحة لاستخراج المفتاح، وبعد عدة محاولات فاشلة نجح أخيرا في حل المشكلة واستعادة المفاتيح، فيما أعربت السيدة عن دهشتها وإعجابها بمهارة القط وإصراره.
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قط يعيد إلى سيدة مفتاحا سقط داخل فتحة ضيقة... فيديو

11:16 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 11:22 GMT 06.07.2022)
© AFP 2022 / Mladen Antonovقط يلبس نظارات على كتف صاحبه ي معرض "بيت إكسبو تشامبيونشيب" (Pet Expo Championship) في بانكوك، 30 أغسطس 2019
قط يلبس نظارات على كتف صاحبه ي معرض بيت إكسبو تشامبيونشيب (Pet Expo Championship) في بانكوك، 30 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / Mladen Antonov
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تناولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر مساعدة قط ذكي سيدة على استعادة مفتاح كان قد سقط منها داخل فتحة ضيقة في كتلة حجرية.
ويظهر المقطع فشل السيدة في إخراج مفاتحها من داخل الفتحة نظرا لضيقها بما لا يسمح بمرور يد السيدة إلى داخلها، ما جعلها تستعين بالقط.
كرر القط محاولاته بإدخال يده إلى الفتحة لاستخراج المفتاح، وبعد عدة محاولات فاشلة نجح أخيرا في حل المشكلة واستعادة المفاتيح، فيما أعربت السيدة عن دهشتها وإعجابها بمهارة القط وإصراره.
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