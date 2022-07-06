https://arabic.sputniknews.com/20220706/قوات-جمهورية-لوغانسك-تفضح-ابتزاز-سلطات-كييف-للمرتزقة-الأجانب-1064725362.html
قوات جمهورية لوغانسك تفضح "ابتزاز" سلطات كييف للمرتزقة الأجانب
قوات جمهورية لوغانسك تفضح "ابتزاز" سلطات كييف للمرتزقة الأجانب
أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، إن القيادة الأوكرانية تجبر المرتزقة على المشاركة في الأعمال العدائية... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:11+0000
2022-07-06T11:11+0000
2022-07-06T11:12+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال ماروتشكو في تصريحات لـ "روسيا 24": "التكتيكات والاستراتيجيات الرئيسية للقيادة الأوكرانية هي التهديد، على سبيل المثال، بالملاحقة الجنائية لجذب المزيد والمزيد من المرتزقة إلى دونباس من أجل استخدامهم كوقود للحرب".وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، إن مناشدة روسيا بشأن مصير المرتزقة الأجانب "لن تحل المشكلة"، حيث يتم اتخاذ القرارات بشأن مصيرهم في الجمهورية.وأوضح بوشيلين لقناة "روسيا 24": "تلك الدول التي كان من المفترض أن تعتني بهم (بالمرتزقة)، تبدي أقصى اهتمام من أجل حماية مواطنيها، ولكن للأسف، اقتصرت على بعض المناسبات العامة، ولم تطرق بابنا، ولكن، وعلى الأرجح، توجهت نحو روسيا، وهذا في الواقع لا يجعل مصير هؤلاء الأشخاص (المحكوم عليهم) أسهل في هذه المرحلة، بالنظر إلى الاعتراف بسيادة جمهورية دونيتسك الشعبية، وحقيقة أن هذا هو قرار المحكمة التابعة لها".
https://arabic.sputniknews.com/20220705/إعلام-مقتل-ثاني-مرتزق-فرنسي-في-أوكرانيا-1064658903.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
قوات جمهورية لوغانسك تفضح "ابتزاز" سلطات كييف للمرتزقة الأجانب
11:11 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، إن القيادة الأوكرانية تجبر المرتزقة على المشاركة في الأعمال العدائية في دونباس من خلال التهديدات بالملاحقة الجنائية، وفي المستقبل سيتم التضحية بهم "ككبش فداء".
وقال ماروتشكو في تصريحات لـ "روسيا 24": "التكتيكات والاستراتيجيات الرئيسية للقيادة الأوكرانية هي التهديد، على سبيل المثال، بالملاحقة الجنائية لجذب المزيد والمزيد من المرتزقة إلى دونباس من أجل استخدامهم كوقود للحرب".
وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، إن مناشدة روسيا بشأن مصير المرتزقة الأجانب "لن تحل المشكلة"، حيث يتم اتخاذ القرارات بشأن مصيرهم في الجمهورية.
وأوضح بوشيلين
لقناة "روسيا 24": "تلك الدول التي كان من المفترض أن تعتني بهم (بالمرتزقة)، تبدي أقصى اهتمام من أجل حماية مواطنيها، ولكن للأسف، اقتصرت على بعض المناسبات العامة، ولم تطرق بابنا، ولكن، وعلى الأرجح، توجهت نحو روسيا، وهذا في الواقع لا يجعل مصير هؤلاء الأشخاص (المحكوم عليهم) أسهل في هذه المرحلة، بالنظر إلى الاعتراف بسيادة جمهورية دونيتسك الشعبية، وحقيقة أن هذا هو قرار المحكمة التابعة لها".