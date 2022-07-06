https://arabic.sputniknews.com/20220706/قيس-سعيد-يؤكد-للمقداد-خلال-لقائهما-في-الجزائر-تكامل-خطوات-سوريا-وتونس-لـمحاربة-قوى-الظلام-1064721792.html

قيس سعيد يؤكد للمقداد خلال لقائهما في الجزائر تكامل خطوات سوريا وتونس لـ"محاربة قوى الظلام"

قيس سعيد يؤكد للمقداد خلال لقائهما في الجزائر تكامل خطوات سوريا وتونس لـ"محاربة قوى الظلام"

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، لوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، خلال لقائهما في الجزائر على هامش احتفالها بذكرى الاستقلال، أن "الإنجازات" التي حققتها سوريا... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T10:23+0000

2022-07-06T10:23+0000

2022-07-06T10:23+0000

أخبار تونس اليوم

أخبار سوريا اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية السورية، إنه "على هامش احتفالات ذكرى الاستقلال التقى الدكتور المقداد مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الذي طلب من الوزير المقداد نقل تحياته إلى السيد الرئيس بشار الأسد.. وأوضح أن الإنجازات التي حققتها سوريا وكذلك الخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف تتكامل مع بعضها لتحقيق الأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين في سورية وتونس".يشار إلى ان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وصل الاثنين الماضي، العاصمة الجزائرية، في زيارة تستمر ثلاثة أيام يلتقي فيها كبار المسؤولين الجزائريين.وذكرت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "هذه الزيارة وهي الأولى له (للمقداد) للجزائر منذ توليه منصب وزير الخارجية، تأتي في إطار المشاركة في الاحتفالات بإحياء الذكرى الـ60 لعيد استقلال الجزائر، والتي تحيي هذه الذكرى تحت شعار "تاريخٌ مجيد وعهدٌ جديد"، حيث سيجري غداً استعراض عسكري ضخم هو الأول منذ 33 سنة".وتأتي زيارة المقداد للجزائر بعد يومين من اللقاء التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب في بيروت لبحث ملفات القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون البت حتى الآن بمسألة حضور سوريا للقمة أم لا.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/المقداد-في-زيارة-هي-الأولى-للجزائر-منذ-توليه-وزارة-الخارجية-السورية-1064643871.html

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