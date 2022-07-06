https://arabic.sputniknews.com/20220706/لافروف-يناقش-مع-السلطات-الفيتنامية-الشراكة-الاستراتيجية-للبلدين-1064706684.html
لافروف يناقش مع السلطات الفيتنامية الشراكة الاستراتيجية للبلدين
لافروف يناقش مع السلطات الفيتنامية الشراكة الاستراتيجية للبلدين
سيناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال زيارته إلى فيتنام، تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T01:23+0000
2022-07-06T01:23+0000
2022-07-06T01:23+0000
سيرغي لافروف
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هانوي – سبوتنيك. وبحسب الخارجية الروسية، سيتجه لافروف إلى اندونيسيا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين الكبار، بعد زيارة فيتنام.ومن المخطط أن يجري لافروف في هانوي مفاوضات مع وزير الخارجية الفيتنامي بوي تخان شون، ومع السلطات العليا للبلاد.والهدف الرئيسي للزيارة، بحسب وزارة الخارجية الروسية، تحديد الاتجاهات الأساسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الفيتنامية.يشار إلى أن لافروف وصل إلى العاصمة الفيتنامية هانوي من منغوليا.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف
لافروف يناقش مع السلطات الفيتنامية الشراكة الاستراتيجية للبلدين
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سيناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال زيارته إلى فيتنام، تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
هانوي – سبوتنيك
. وبحسب الخارجية الروسية، سيتجه لافروف إلى اندونيسيا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين الكبار، بعد زيارة فيتنام.
ومن المخطط أن يجري لافروف في هانوي مفاوضات مع وزير الخارجية الفيتنامي بوي تخان شون، ومع السلطات العليا للبلاد.
والهدف الرئيسي للزيارة، بحسب وزارة الخارجية الروسية، تحديد الاتجاهات الأساسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الفيتنامية.
يشار إلى أن لافروف وصل إلى العاصمة الفيتنامية هانوي من منغوليا.