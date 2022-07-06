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https://arabic.sputniknews.com/20220706/ما-هي-سفن-مشروع-السروات-الحربية-التي-تملكها-السعودية-1064726152.html
ما هي سفن "مشروع السروات" الحربية التي تملكها السعودية
ما هي سفن "مشروع السروات" الحربية التي تملكها السعودية
يضم "مشروع السروات" 4 كورفيتات طراز "أفانتي 2200" طورتها إسبانيا لصالح البحرية السعودية بقدرات شبحية وتجهيزات قتالية تمكنها من كشف الأهداف الجوية والبحرية... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
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2022-07-06T11:27+0000
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انفوجرافيك, инфографика

ما هي سفن "مشروع السروات" الحربية التي تملكها السعودية

11:27 GMT 06.07.2022
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يضم "مشروع السروات" 4 كورفيتات طراز "أفانتي 2200" طورتها إسبانيا لصالح البحرية السعودية بقدرات شبحية وتجهيزات قتالية تمكنها من كشف الأهداف الجوية والبحرية وتدميرها في نطاق يتجاوز 6 آلاف كيلومتر.
ما هي سفن مشروع السروات الحربية التي تملكها السعودية - سبوتنيك عربي
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