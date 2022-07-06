https://arabic.sputniknews.com/20220706/متحدثة-الخارجية-الروسية-ترد-على-شرط-نظيرتها-الأمريكية-سلطتك-تضعف-1064708736.html
متحدثة الخارجية الروسية ترد على شرط نظيرتها الأمريكية: سلطتك تضعف
متحدثة الخارجية الروسية ترد على شرط نظيرتها الأمريكية: سلطتك تضعف
علقت متحدثة وزارة الخارجية الروسية على ما أعلنته نظيرتها الأمريكية. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T06:37+0000
2022-07-06T06:37+0000
2022-07-06T06:37+0000
روسيا
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وقد أعلنت نيد برايس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتمنى أن توفر روسيا "ذريعة" للقاء وزيري خارجية الدولتين لافروف وبلينكن. وأضافت أن الوقت الراهن ليس الوقت المناسب لعقد لقاء كهذا.وأعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عبر حسابها في تلغرام، أنها تود أن ترد على كلام نيد برايس بكلمات "أغنية شهر يونيو" من تأليفها (زاخاروفا): "لقد أشرف يونيو على النهاية، سلطتك ضعفت، وأنا هاربة من هذا الكذب".وكانت الخارجية الروسية قد قالت إنها لا تحضّر للقاء وزيري الخارجية الروسي والأمريكي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
متحدثة الخارجية الروسية ترد على شرط نظيرتها الأمريكية: سلطتك تضعف
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علقت متحدثة وزارة الخارجية الروسية على ما أعلنته نظيرتها الأمريكية.
وقد أعلنت نيد برايس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتمنى أن توفر روسيا "ذريعة" للقاء وزيري خارجية الدولتين لافروف وبلينكن. وأضافت أن الوقت الراهن ليس الوقت المناسب لعقد لقاء كهذا.
وأعلنت
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عبر حسابها في تلغرام، أنها تود أن ترد على كلام نيد برايس بكلمات "أغنية شهر يونيو" من تأليفها (زاخاروفا): "لقد أشرف يونيو على النهاية، سلطتك ضعفت، وأنا هاربة من هذا الكذب".
وكانت الخارجية الروسية قد قالت إنها لا تحضّر للقاء وزيري الخارجية الروسي والأمريكي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا".