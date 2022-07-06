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https://arabic.sputniknews.com/20220706/متحدثة-الخارجية-الروسية-ترد-على-شرط-نظيرتها-الأمريكية-سلطتك-تضعف-1064708736.html
متحدثة الخارجية الروسية ترد على شرط نظيرتها الأمريكية: سلطتك تضعف
متحدثة الخارجية الروسية ترد على شرط نظيرتها الأمريكية: سلطتك تضعف
علقت متحدثة وزارة الخارجية الروسية على ما أعلنته نظيرتها الأمريكية. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T06:37+0000
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روسيا
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وقد أعلنت نيد برايس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتمنى أن توفر روسيا "ذريعة" للقاء وزيري خارجية الدولتين لافروف وبلينكن. وأضافت أن الوقت الراهن ليس الوقت المناسب لعقد لقاء كهذا.وأعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عبر حسابها في تلغرام، أنها تود أن ترد على كلام نيد برايس بكلمات "أغنية شهر يونيو" من تأليفها (زاخاروفا): "لقد أشرف يونيو على النهاية، سلطتك ضعفت، وأنا هاربة من هذا الكذب".وكانت الخارجية الروسية قد قالت إنها لا تحضّر للقاء وزيري الخارجية الروسي والأمريكي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا".
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روسيا

متحدثة الخارجية الروسية ترد على شرط نظيرتها الأمريكية: سلطتك تضعف

06:37 GMT 06.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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علقت متحدثة وزارة الخارجية الروسية على ما أعلنته نظيرتها الأمريكية.
وقد أعلنت نيد برايس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتمنى أن توفر روسيا "ذريعة" للقاء وزيري خارجية الدولتين لافروف وبلينكن. وأضافت أن الوقت الراهن ليس الوقت المناسب لعقد لقاء كهذا.
وأعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عبر حسابها في تلغرام، أنها تود أن ترد على كلام نيد برايس بكلمات "أغنية شهر يونيو" من تأليفها (زاخاروفا): "لقد أشرف يونيو على النهاية، سلطتك ضعفت، وأنا هاربة من هذا الكذب".
وكانت الخارجية الروسية قد قالت إنها لا تحضّر للقاء وزيري الخارجية الروسي والأمريكي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا".
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