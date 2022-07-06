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https://arabic.sputniknews.com/20220706/محكمة-إيركوتسك-الروسية-تحكم-على-شريك-لـداعش-بالسجن-14-عاما--1064713124.html
محكمة إيركوتسك الروسية تحكم على شريك لـ"داعش" بالسجن 14 عاما
محكمة إيركوتسك الروسية تحكم على شريك لـ"داعش" بالسجن 14 عاما
حكمت محكمة عسكرية في إيركوتسك على مواطن روسي بالحبس 14 عامًا في سجن نظام صارم، بسسب مشاركته في أنشطة إرهابية، وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T07:57+0000
2022-07-06T07:57+0000
روسيا
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نظرت المحكمة العسكرية في المنطقة الشرقية، في اجتماع خارج الموقع في إيركوتسك، في مواد قضية المواطن الروسي ف. باكا، ثبت أنه في الفترة من يونيو/حزيران 2016 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، شارك في أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابي، وقام بتمويله وسافر إلى تركيا للعبور بشكل غير قانوني إلى سوريا. ووجدت المحكمة باكا مذنبا بموجب المادة الخاصة بالترويج للأنشطة الإرهابية.يقول التقرير: "حكم على باك 14 عاما بحبسه في سجن نظام صارم".دخل قرار المحكمة حيز التنفيذ.
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روسيا

محكمة إيركوتسك الروسية تحكم على شريك لـ"داعش" بالسجن 14 عاما

07:57 GMT 06.07.2022
© roy-nm-schools.netمحكمة في الولايات المتحدة
محكمة في الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© roy-nm-schools.net
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حكمت محكمة عسكرية في إيركوتسك على مواطن روسي بالحبس 14 عامًا في سجن نظام صارم، بسسب مشاركته في أنشطة إرهابية، وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة إيركوتسك.
نظرت المحكمة العسكرية في المنطقة الشرقية، في اجتماع خارج الموقع في إيركوتسك، في مواد قضية المواطن الروسي ف. باكا، ثبت أنه في الفترة من يونيو/حزيران 2016 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، شارك في أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابي، وقام بتمويله وسافر إلى تركيا للعبور بشكل غير قانوني إلى سوريا. ووجدت المحكمة باكا مذنبا بموجب المادة الخاصة بالترويج للأنشطة الإرهابية.
يقول التقرير: "حكم على باك 14 عاما بحبسه في سجن نظام صارم".
دخل قرار المحكمة حيز التنفيذ.
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