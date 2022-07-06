https://arabic.sputniknews.com/20220706/محكمة-إيركوتسك-الروسية-تحكم-على-شريك-لـداعش-بالسجن-14-عاما--1064713124.html
محكمة إيركوتسك الروسية تحكم على شريك لـ"داعش" بالسجن 14 عاما
محكمة إيركوتسك الروسية تحكم على شريك لـ"داعش" بالسجن 14 عاما
حكمت محكمة عسكرية في إيركوتسك على مواطن روسي بالحبس 14 عامًا في سجن نظام صارم، بسسب مشاركته في أنشطة إرهابية، وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T07:57+0000
2022-07-06T07:57+0000
2022-07-06T07:57+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/25/1020032586_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_4db9950b3aa6e58cd91ae061eb346ca8.jpg
نظرت المحكمة العسكرية في المنطقة الشرقية، في اجتماع خارج الموقع في إيركوتسك، في مواد قضية المواطن الروسي ف. باكا، ثبت أنه في الفترة من يونيو/حزيران 2016 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، شارك في أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابي، وقام بتمويله وسافر إلى تركيا للعبور بشكل غير قانوني إلى سوريا. ووجدت المحكمة باكا مذنبا بموجب المادة الخاصة بالترويج للأنشطة الإرهابية.يقول التقرير: "حكم على باك 14 عاما بحبسه في سجن نظام صارم".دخل قرار المحكمة حيز التنفيذ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/25/1020032586_0:40:1024:808_1920x0_80_0_0_b86e56b2da1f3be89af29df5250733d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
محكمة إيركوتسك الروسية تحكم على شريك لـ"داعش" بالسجن 14 عاما
تابعنا عبر
حكمت محكمة عسكرية في إيركوتسك على مواطن روسي بالحبس 14 عامًا في سجن نظام صارم، بسسب مشاركته في أنشطة إرهابية، وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة إيركوتسك.
نظرت المحكمة العسكرية في المنطقة الشرقية، في اجتماع خارج الموقع في إيركوتسك، في مواد قضية المواطن الروسي ف. باكا، ثبت أنه في الفترة من يونيو/حزيران 2016 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، شارك في أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابي، وقام بتمويله وسافر إلى تركيا للعبور بشكل غير قانوني إلى سوريا. ووجدت المحكمة باكا مذنبا بموجب المادة الخاصة بالترويج للأنشطة الإرهابية.
يقول التقرير: "حكم على باك 14 عاما بحبسه في سجن نظام صارم".
دخل قرار المحكمة حيز التنفيذ.