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https://arabic.sputniknews.com/20220706/محللون-يتوقعون-ركودا-في-عدد-من-الاقتصادات-الرئيسية-خلال-أشهر-1064775914.html
محللون يتوقعون ركودا في عدد من الاقتصادات الرئيسية خلال أشهر
محللون يتوقعون ركودا في عدد من الاقتصادات الرئيسية خلال أشهر
توقعت شركة وساطة مالية عالمية انزلاق العديد من الاقتصادات الرائدة في حالة ركود خلال الإثني عشر شهرا المقبلة، مع تحرك البنوك المركزية بقوة لتشديد السياسة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:29+0000
2022-07-06T14:29+0000
اقتصاد
العالم
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وذكر كبير الاقتصاديين في شركة "نومورا هولدنغز" اليابانية: "في الوقت الحالي، تحول العديد من البنوك المركزية إلى هدف واحد في الأساس وهو خفض التضخم"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تتوقع "نومورا" حدوث ركود في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا العام المقبل، حسبما ذكرت شركة الوساطة المالية في مذكرة بحثية.وأضاف روب سوبارامان، وهو أيضا رئيس أبحاث الأسواق العالمية لمنطقة آسيا (باستثناء اليابان): "مصداقية السياسة النقدية أصل ثمين للغاية لن نخسره، وهذا يعني تزايد الضغوط لرفع الفائدة".وتابع: "لقد دأبنا على الإشارة منذ عدة أشهر إلى مخاطر حدوث ركود وقمنا بإطلاق الرصاصة، والآن لدينا العديد من الاقتصادات المتقدمة التي تقع بالفعل في ركود".وأردف سوبارامان: "هناك شيء آخر أشرت إليه، عندما يكون لديك العديد من الاقتصادات التي تضعف، لا يمكنك الاعتماد على الصادرات لتحقيق النمو، وهذا سبب آخر يجعلنا نعتقد أن خطر الركود هذا حقيقي جدا ومن المحتمل حدوثه".
https://arabic.sputniknews.com/20220701/بيانات-ترجح-بدء-الركود-في-الولايات-المتحدة-بالفعل-1064511331.html
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اقتصاد, العالم

محللون يتوقعون ركودا في عدد من الاقتصادات الرئيسية خلال أشهر

14:29 GMT 06.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - شاحنات نقل في ميناء دوفير، بعد حظر المنقلبين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - شاحنات نقل في ميناء دوفير، بعد حظر المنقلبين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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توقعت شركة وساطة مالية عالمية انزلاق العديد من الاقتصادات الرائدة في حالة ركود خلال الإثني عشر شهرا المقبلة، مع تحرك البنوك المركزية بقوة لتشديد السياسة النقدية أملا في مكافحة التضخم المفرط.
وذكر كبير الاقتصاديين في شركة "نومورا هولدنغز" اليابانية: "في الوقت الحالي، تحول العديد من البنوك المركزية إلى هدف واحد في الأساس وهو خفض التضخم"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تتوقع "نومورا" حدوث ركود في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا العام المقبل، حسبما ذكرت شركة الوساطة المالية في مذكرة بحثية.
إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في نيويورك، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 1 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
بيانات ترجح بدء الركود في الولايات المتحدة بالفعل
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وأضاف روب سوبارامان، وهو أيضا رئيس أبحاث الأسواق العالمية لمنطقة آسيا (باستثناء اليابان): "مصداقية السياسة النقدية أصل ثمين للغاية لن نخسره، وهذا يعني تزايد الضغوط لرفع الفائدة".
وتابع: "لقد دأبنا على الإشارة منذ عدة أشهر إلى مخاطر حدوث ركود وقمنا بإطلاق الرصاصة، والآن لدينا العديد من الاقتصادات المتقدمة التي تقع بالفعل في ركود".
وأردف سوبارامان: "هناك شيء آخر أشرت إليه، عندما يكون لديك العديد من الاقتصادات التي تضعف، لا يمكنك الاعتماد على الصادرات لتحقيق النمو، وهذا سبب آخر يجعلنا نعتقد أن خطر الركود هذا حقيقي جدا ومن المحتمل حدوثه".
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