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محمد صلاح يوجه رسالة إلى بسنت حميدة
محمد صلاح يوجه رسالة إلى بسنت حميدة
أعلنت المصرية بسنت حميدة، بطلة ألعاب القوى، تلقيها رسالة من اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:36+0000
2022-07-06T10:36+0000
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وقالت بسنت إن صلاح حرص على تهنئتها، بعد تألقها في دورة ألعاب البحر المتوسط التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية.ونشرت بسنت حميدة، عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، الرسالة التي وجهها لها عبر "إنستغرام" وقال فيها: "مبروك إلى بطلتنا، نحن جميعا فخورون بك".وأضاف محمد صلاح لبسنت حميدة:" استمري في تحطيم الأرقام القياسية".ومن جانبها علقت بسنت عبر "فيسبوك": "من أعظم الإنجازات أن يتم التشجيع والتهنئة من أعظم وأفضل لاعب في العالم.. شكرا محمد صلاح فأنت لست قدوتي وحدي بل أنت قدوة العالم بأكمله".وحققت العداءة المصرية بسنت حميدة إنجازا تاريخيا في إطار مشاركتها في منافسات العدو في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في وهران الجزائرية.وحصدت بسنت الذهبية الثانية لها في البطولة بعد نجاحها في تصدر سباق 200 متر عدو بزمن قدره 22.47 ثانية، وبهذه النتيجة تكون بسنت قد حققت رقما قياسيا جديدا في سباق 200 متر بدورة ألعاب البحر المتوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/العداءة-المصرية-بسنت-حميدة-تحصد-ميدالية-ذهبية-ثانية-في-دورة-ألعاب-البحر-المتوسط-وتحقق-رقما-قياسيا-1064592290.html
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محمد صلاح يوجه رسالة إلى بسنت حميدة

10:36 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / JEWEL SAMADالعدائة المصرية بسنت حميدة
العدائة المصرية بسنت حميدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / JEWEL SAMAD
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أعلنت المصرية بسنت حميدة، بطلة ألعاب القوى، تلقيها رسالة من اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.
وقالت بسنت إن صلاح حرص على تهنئتها، بعد تألقها في دورة ألعاب البحر المتوسط التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية.
العدائة المصرية بسنت حميدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
العداءة المصرية بسنت حميدة تحصد ميدالية ذهبية ثانية في دورة ألعاب البحر المتوسط... وتحقق رقما قياسيا
3 يوليو, 18:52 GMT
ونشرت بسنت حميدة، عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، الرسالة التي وجهها لها عبر "إنستغرام" وقال فيها: "مبروك إلى بطلتنا، نحن جميعا فخورون بك".
وأضاف محمد صلاح لبسنت حميدة:" استمري في تحطيم الأرقام القياسية".
ومن جانبها علقت بسنت عبر "فيسبوك": "من أعظم الإنجازات أن يتم التشجيع والتهنئة من أعظم وأفضل لاعب في العالم.. شكرا محمد صلاح فأنت لست قدوتي وحدي بل أنت قدوة العالم بأكمله".
وحققت العداءة المصرية بسنت حميدة إنجازا تاريخيا في إطار مشاركتها في منافسات العدو في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في وهران الجزائرية.
وحصدت بسنت الذهبية الثانية لها في البطولة بعد نجاحها في تصدر سباق 200 متر عدو بزمن قدره 22.47 ثانية، وبهذه النتيجة تكون بسنت قد حققت رقما قياسيا جديدا في سباق 200 متر بدورة ألعاب البحر المتوسط.
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