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مصر... الحكم بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف
مصر... الحكم بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف
قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت للمتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بعد ورود قرار مفتي الجمهورية. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:15+0000
2022-07-06T10:15+0000
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وأصدرت محكمة جنايات المنصورة شمالي مصر بجلستها المنعقدة، الأربعاء، بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.وكان النائب العام المصري، أمر بإحالة المتهم بقتل نيرة أشرف، إلى محكمة الجنايات، وأفاد بيان للنيابة العامة نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك"، بأن النائب العام أحال المتهم محمد عادل، للمحاكمة "لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار".وأضاف البيان أنه "بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها".وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام طالب في جامعة المنصورة يدعى محمد عادل بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، وهو المقطع الذي أثار تعاطفا كبيرا مع الضحية.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/محامي-حسني-مبارك-يرفض-تأكيد-قبوله-الدفاع-عن-قاتل-طالبة-جامعة-المنصورة-نيرة-أشرف--1064678591.html
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مصر... الحكم بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف

10:15 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالمتهم بقتل الطالبة بجامعة المنصورة نيرة أشرف
المتهم بقتل الطالبة بجامعة المنصورة نيرة أشرف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت للمتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بعد ورود قرار مفتي الجمهورية.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة شمالي مصر بجلستها المنعقدة، الأربعاء، بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.
وكان النائب العام المصري، أمر بإحالة المتهم بقتل نيرة أشرف، إلى محكمة الجنايات، وأفاد بيان للنيابة العامة نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك"، بأن النائب العام أحال المتهم محمد عادل، للمحاكمة "لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار".
المحامي المصري، فريد الديب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
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أمس, 13:32 GMT
وأضاف البيان أنه "بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها".
وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام طالب في جامعة المنصورة يدعى محمد عادل بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، وهو المقطع الذي أثار تعاطفا كبيرا مع الضحية.
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