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مصر... تراجع نشاط القطاع الخاص إلى أدنى مستوياته منذ بدء الجائحة
مصر... تراجع نشاط القطاع الخاص إلى أدنى مستوياته منذ بدء الجائحة
شهد اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر، أسوأ أداء له منذ عامين، حيث تراجع الطلب بعد ارتفاع حاد في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه فيما كافحت الشركات لتأمين... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T16:21+0000
2022-07-06T16:21+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
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ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، مما دفع الشركات إلى زيادة رسوم البيع إلى أقصى حد منذ فبراير/ شباط لعام 2017، وفقا لمسح نشرته "ستاندرد آند بورز غلوبال"، ونقلته "بلومبيرغ" اليوم الأربعاء.وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 45.2 نقطة الشهر الماضي من 47 نقطة في مايو/ أيار، وبقي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع عشر على التوالي.وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى "إس آند بي غلوبال ماركت إنتلجينس": "عانت الشركات المصرية من تباطؤ حاد في الأعمال الجديدة في يونيو".وأضاف: "أدى ذلك إلى أقوى تدهور في الظروف الاقتصادية منذ تطبيق تدابير كوفيد-19. الانخفاض الحاد في الطلب جاء من ارتفاع معدل التضخم وتشديد السياسة النقدية".
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اقتصاد, أخبار مصر الآن

مصر... تراجع نشاط القطاع الخاص إلى أدنى مستوياته منذ بدء الجائحة

16:21 GMT 06.07.2022
© YouTube.comالبورصة المصرية
البورصة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
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شهد اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر، أسوأ أداء له منذ عامين، حيث تراجع الطلب بعد ارتفاع حاد في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه فيما كافحت الشركات لتأمين الإمدادات اللازمة من المواد الخام.
ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، مما دفع الشركات إلى زيادة رسوم البيع إلى أقصى حد منذ فبراير/ شباط لعام 2017، وفقا لمسح نشرته "ستاندرد آند بورز غلوبال"، ونقلته "بلومبيرغ" اليوم الأربعاء.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 45.2 نقطة الشهر الماضي من 47 نقطة في مايو/ أيار، وبقي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع عشر على التوالي.
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وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى "إس آند بي غلوبال ماركت إنتلجينس": "عانت الشركات المصرية من تباطؤ حاد في الأعمال الجديدة في يونيو".
وأضاف: "أدى ذلك إلى أقوى تدهور في الظروف الاقتصادية منذ تطبيق تدابير كوفيد-19. الانخفاض الحاد في الطلب جاء من ارتفاع معدل التضخم وتشديد السياسة النقدية".
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