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https://arabic.sputniknews.com/20220706/مفوضية-الاتحاد-الأوروبي-توجيه-احتياطيات-الغاز-إلى-المناطق-الأكثر-عرضة-للخطر-في-حالة-الاضطراب-الكامل-1064717836.html
مفوضية الاتحاد الأوروبي: توجيه احتياطيات الغاز إلى المناطق الأكثر عرضة للخطر في حالة الاضطراب الكامل
مفوضية الاتحاد الأوروبي: توجيه احتياطيات الغاز إلى المناطق الأكثر عرضة للخطر في حالة الاضطراب الكامل
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيوجه احتياطياته من الغاز إلى "المناطق التي تشتد الحاجة فيها" في حالة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T08:59+0000
2022-07-06T08:59+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت فون دير لاين في عرض تقديمي لأنشطة برنامج الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي:تسلمت جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر من فرنسا في الأول من يوليو/ تموز.
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

مفوضية الاتحاد الأوروبي: توجيه احتياطيات الغاز إلى المناطق الأكثر عرضة للخطر في حالة الاضطراب الكامل

08:59 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيوجه احتياطياته من الغاز إلى "المناطق التي تشتد الحاجة فيها" في حالة حدوث انقطاع كامل في الإمدادات، لحماية سلاسل التوريد الصناعية.
وقالت فون دير لاين في عرض تقديمي لأنشطة برنامج الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي:

"تعمل المفوضية على خطة، وستقدم هذه الخطة في منتصف شهر يوليو/ تموز. الدول الأعضاء لديها خطط طوارئ وطنية خاصة بها وهذا جيد، ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى إجراء مشترك كـ27 دولة. نحن بحاجة للتأكد من ذلك في حالة الاضطراب الكامل، يتدفق الغاز نحو المكان الذي تشتد الحاجة فيه. علينا أن نوفر التضامن الأوروبي ونحتاج إلى حماية السوق الموحدة وكذلك سلاسل التوريد الصناعية".

تسلمت جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر من فرنسا في الأول من يوليو/ تموز.
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