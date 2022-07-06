https://arabic.sputniknews.com/20220706/مقتل-77-شخصا-في-باكستان-بسبب-الأمطار-الموسمية-1064728255.html
مقتل 77 شخصا في باكستان بسبب الأمطار الموسمية
مقتل 77 شخصا في باكستان بسبب الأمطار الموسمية
قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن 77 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد، محذرة من هطول أمطار أكثر غزارة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T12:09+0000
2022-07-06T12:09+0000
2022-07-06T12:09+0000
العالم
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وذكرت شيري رحمن في مؤتمر صحفي بالعاصمة: "بالنسبة لي إنها مأساة وطنية"، مضيفة أن سقوط الضحايا بدأ في 14 يونيو/ حزيران عندما بدأت الرياح الموسمية.وتابعت: "عندما يموت الناس بهذه الطريقة، فهذا ليس بالأمر الهين.. إنها مجرد البداية. علينا الاستعداد لذلك"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".ووقعت معظم الوفيات في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية حيث غرق 39 شخصا أو تعرضوا للصعق بالكهرباء بسبب انهيار أعمدة نقل التيار الكهربائي.تعتبر الرياح الموسمية، التي تستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر/ أيلول، ضرورية لري المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، ولكن كل عام تجلب أيضا موجة من الدمار.المنازل سيئة البناء في جميع أنحاء باكستان - لا سيما في المناطق الريفية - عرضة للانهيار بسبب الفيضانات، التي تدمر أيضا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الرئيسية.كانت أسوأ فيضانات في الآونة الأخيرة في عام 2010 - غطت ما يقرب من خمس مساحة البلاد - مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 2000 شخص وتشريد 20 مليون شخص.تعد باكستان ثامن أكثر الدول عرضة للطقس المتطرف الناجم عن تغير المناخ، وفقا لمؤشر مخاطر المناخ العالمي الذي أعدته منظمة "جيرمان واتش" البيئية غير الحكومية.وعلقت شيري رحمن: "ذات يوم تعاني من الجفاف وفي صباح اليوم التالي تتوقع فيضانا مفاجئا.. لذا يمكنك أن ترى مدى خطورة الوضع في باكستان".
https://arabic.sputniknews.com/20220704/بنغلاديش-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-إلى-102-شخصا-1064598168.html
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العالم
مقتل 77 شخصا في باكستان بسبب الأمطار الموسمية
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قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن 77 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد، محذرة من هطول أمطار أكثر غزارة من المعتاد في المستقبل.
وذكرت شيري رحمن في مؤتمر صحفي بالعاصمة: "بالنسبة لي إنها مأساة وطنية
"، مضيفة أن سقوط الضحايا بدأ في 14 يونيو/ حزيران عندما بدأت الرياح الموسمية.
وتابعت: "عندما يموت الناس بهذه الطريقة، فهذا ليس بالأمر الهين.. إنها مجرد البداية. علينا الاستعداد لذلك"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
ووقعت معظم الوفيات في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية حيث غرق 39 شخصا أو تعرضوا للصعق بالكهرباء بسبب انهيار أعمدة نقل التيار الكهربائي.
تعتبر الرياح الموسمية، التي تستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر/ أيلول، ضرورية لري المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، ولكن كل عام تجلب أيضا موجة من الدمار.
المنازل سيئة البناء في جميع أنحاء باكستان - لا سيما في المناطق الريفية - عرضة للانهيار بسبب الفيضانات، التي تدمر أيضا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الرئيسية.
كانت أسوأ فيضانات
في الآونة الأخيرة في عام 2010 - غطت ما يقرب من خمس مساحة البلاد - مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 2000 شخص وتشريد 20 مليون شخص.
تعد باكستان ثامن أكثر الدول عرضة للطقس المتطرف الناجم عن تغير المناخ، وفقا لمؤشر مخاطر المناخ العالمي الذي أعدته منظمة "جيرمان واتش" البيئية غير الحكومية.
وعلقت شيري رحمن: "ذات يوم تعاني من الجفاف وفي صباح اليوم التالي تتوقع فيضانا مفاجئا.. لذا يمكنك أن ترى مدى خطورة الوضع في باكستان".