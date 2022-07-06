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https://arabic.sputniknews.com/20220706/ملك-البحرين-يتلقى-دعوة-من-السيسي-للمشاركة-في-القمة-العالمية-للمناخ-في-شرم-الشيخ-1064783741.html
ملك البحرين يتلقى دعوة من السيسي للمشاركة في القمة العالمية للمناخ في شرم الشيخ
ملك البحرين يتلقى دعوة من السيسي للمشاركة في القمة العالمية للمناخ في شرم الشيخ
التقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، السفير المصري لدى المملكة، ياسر شعبان، لدعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ في شرم... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T17:50+0000
2022-07-06T17:58+0000
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وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم الأربعاء، بأن عاهل البحرين تلقى دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وأكدت أن الملك حمد بن عيسى قد تلقى تلك الدعوة من السفير المصري لدى المملكة، خلال استقباله في قصر الصافرية، اليوم الأربعاء.وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره للرئيس المصري على تلك الدعوة، مشيدا بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة وراسخة، لافتا إلى المستوى المتطور الذي وصل إليه التنسيق والتعاون المشترك بين الدولتين على كافة المستويات.
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أخبار العالم العربي, البحرين, مصر

ملك البحرين يتلقى دعوة من السيسي للمشاركة في القمة العالمية للمناخ في شرم الشيخ

17:50 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 17:58 GMT 06.07.2022)
© AP Photo / Evan Vucciملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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التقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، السفير المصري لدى المملكة، ياسر شعبان، لدعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ في شرم الشيخ.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم الأربعاء، بأن عاهل البحرين تلقى دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأكدت أن الملك حمد بن عيسى قد تلقى تلك الدعوة من السفير المصري لدى المملكة، خلال استقباله في قصر الصافرية، اليوم الأربعاء.
وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره للرئيس المصري على تلك الدعوة، مشيدا بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة وراسخة، لافتا إلى المستوى المتطور الذي وصل إليه التنسيق والتعاون المشترك بين الدولتين على كافة المستويات.
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