https://arabic.sputniknews.com/20220706/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تتوقع-حدوث-مضاعفات-داخل-المنطقة-بسبب-الوضع-في-أوزبكستان-1064724135.html

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تتوقع حدوث مضاعفات داخل المنطقة بسبب الوضع في أوزبكستان

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تتوقع حدوث مضاعفات داخل المنطقة بسبب الوضع في أوزبكستان

أعلن ممثل أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ألكسندر كوزنيتسوف، اليوم الأربعاء، أن المنظمة تتوقع حدوث مضاعفات في المنطقة على خلفية الوضع في أوزبكستان، مشيراً... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

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سوتشي - سبوتنيك. وقال كوزنيتسوف للصحفيين على هامش منتدى أمن المعلومات الجنوبي "إنفوفورم سوتشي": "أوزبكستان جزء من مناطق مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ وهناك تنبؤات بتطور الوضع، حيث أنه غير مستقر للغاية، فمن المتوقع حدوث مضاعفات".في وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبك صمادياروف، إن نحو 80 كازاخستانيًا عالقون لعدة أيام على الحدود في أوزبكستان، ويتفاوض مع الدبلوماسيون من البلدين.أكدت السلطات في أوزبكستان، في وقت سابق، اعتقال محتجين، قالت إنهم حالوا الاستيلاء على السلطة في منطقة كاراكالباكستان.وقالت السلطات في نوكوس، عاصمة كاراكالباكستان، إن منظمي الاحتجاجات الجماهيرية، الذين يُزعم أنهم حاولوا الاستيلاء على السلطة في المنطقة، قد تم اعتقالهم.ونوكوس هي عاصمة كاراكالباكستان، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في أوزبكستان، وينتظر أن تجرى تعديلات دستورية اقترحها الرئيس الأوزبكستاني الحالي شوكت ميرزيوييف، يقول المحتجون إنها ستؤدي في حال الموافقة عليها إلى عودة كاراكالباكستان إلى أوزباكستان مرة أخرى، وإلغاء الحكم الذاتي.وكانت احتجاجات قد انطلقت، الجمعة الماضية، في منطقة السوق المركزية بـ "نوكوس"، طالبت بالإفراج عن مدون محلي دعا إلى الاحتجاج على التعديلات الدستورية.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-لتحقيق-مستقل-حول-عمليات-العنف-الأخيرة-في-أوزبكستان-1064629986.html

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