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https://arabic.sputniknews.com/20220706/منها-السعودي-تحذير-دولي-من-الانتقال-إلى-7-دوريات-عبر-العالم-1064730832.html
منها السعودي... تحذير دولي من الانتقال إلى 7 دوريات عبر العالم
منها السعودي... تحذير دولي من الانتقال إلى 7 دوريات عبر العالم
وجهت النقابة الدولية للاعبين المحترفين، تحذيرا لكل اللاعبين في جميع أرجاء العالم من الانتقال إلى سبع بطولات، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T12:50+0000
2022-07-06T12:50+0000
رياضة
مباريات الدوري السعودي
انتقال
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ويشمل قرار هيئة "فيفبرو"، التي يقع مقرّها في هولندا، ويرأسها المهاجم الدولي الإسباني السابق والمعتزل دافيد أغانزو، سبع بطولات، منها بطولتين عربيتين "الجزائر والسعودية، بالإضافة إلى ليبيا وتركيا واليونان ورومانيا والصين. وأشارت إلى أن الأمر في اليونان يتعلّق بِدوري الدرجة الثانية.وجاء تفسير النقابة الدولية للاعبين المحترفين (فيفبرو) لتحذيرها، على النحو الآتي:الجزائر والسعودية والصين: مشكلة عدم دفع الأندية لأجور اللاعبين.رومانيا وتركيا: التماطل في تسديد الأندية لرواتب لاعبيها.اليونان: الأندية تعاني من ديون، ولا تفي بِالتزاماتها المالية تجاه لاعبيها. وفي السنتين الماضيتين شكل هذا البلد النسبة الأكبر عبر العالم بِخصوص من يلجأ لاعبوه الأجانب إلى صندوق "الفيفا"، للاستفادة من أجورهم.ليبيا: يرفض مسؤولو الأندية دفع الوثائق الإدارية للاعبين الأجانب، عندما يصرّون على مغادرة البلد.
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رياضة, مباريات الدوري السعودي, انتقال

منها السعودي... تحذير دولي من الانتقال إلى 7 دوريات عبر العالم

12:50 GMT 06.07.2022
© YouTube/Screenshotالنصر والرائد في الدوري السعودي
النصر والرائد في الدوري السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© YouTube/Screenshot
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وجهت النقابة الدولية للاعبين المحترفين، تحذيرا لكل اللاعبين في جميع أرجاء العالم من الانتقال إلى سبع بطولات، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
ويشمل قرار هيئة "فيفبرو"، التي يقع مقرّها في هولندا، ويرأسها المهاجم الدولي الإسباني السابق والمعتزل دافيد أغانزو، سبع بطولات، منها بطولتين عربيتين "الجزائر والسعودية، بالإضافة إلى ليبيا وتركيا واليونان ورومانيا والصين. وأشارت إلى أن الأمر في اليونان يتعلّق بِدوري الدرجة الثانية.
وجاء تفسير النقابة الدولية للاعبين المحترفين (فيفبرو) لتحذيرها، على النحو الآتي:
الجزائر والسعودية والصين: مشكلة عدم دفع الأندية لأجور اللاعبين.
رومانيا وتركيا: التماطل في تسديد الأندية لرواتب لاعبيها.
اليونان: الأندية تعاني من ديون، ولا تفي بِالتزاماتها المالية تجاه لاعبيها. وفي السنتين الماضيتين شكل هذا البلد النسبة الأكبر عبر العالم بِخصوص من يلجأ لاعبوه الأجانب إلى صندوق "الفيفا"، للاستفادة من أجورهم.
ليبيا: يرفض مسؤولو الأندية دفع الوثائق الإدارية للاعبين الأجانب، عندما يصرّون على مغادرة البلد.
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