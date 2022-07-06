https://arabic.sputniknews.com/20220706/من-الحب-ما-قتل-تفاقم-جرائم-قتل-النساء-في-البلدان-العربية--1064759035.html
"من الحب ما قتل"... تفاقم جرائم قتل النساء في البلدان العربية
"من الحب ما قتل"... تفاقم جرائم قتل النساء في البلدان العربية
الطالبة نيّــرة أشرف، إيمان رشيد، المذيعة شيماء جمال والمهندسة لبنى منصور والممرضة فاطمة الزهراء بن شيخة وغيرهن الكثيـرات من النساء اللاتي كنّ ضحايا لرجال... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:04+0000
2022-07-06T14:04+0000
2022-07-06T14:04+0000
راديو
صدى الحياة
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"من الحب ما قتل"... تفاقم جرائم قتل النساء في البلدان العربية
"من الحب ما قتل"... تفاقم جرائم قتل النساء في البلدان العربية
نتحدث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن تفاقم سلسلة جرائم قتل النساء في الوطن العربي ولماذا تزايدت بهذا الشكل في الآونة الأخيرة، ماهي الأسباب والدوافع؟ وهل تشديد العقوبات في حق الجناة سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه تكرار المشهد؟.حول هذا الموضوع، قالت الناشطة الحقوقية والإعلامية ومؤسسة جمعية الجالية التونسية ببلجيكا، حليمة بوزيان، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
"من الحب ما قتل"... تفاقم جرائم قتل النساء في البلدان العربية
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الطالبة نيّــرة أشرف، إيمان رشيد، المذيعة شيماء جمال والمهندسة لبنى منصور والممرضة فاطمة الزهراء بن شيخة وغيرهن الكثيـرات من النساء اللاتي كنّ ضحايا لرجال انعدمت ضمائرهم وخلت قلوبهم من الرحمة والحب الذي يدّعونه.
نتحدث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن تفاقم سلسلة جرائم قتل النساء في الوطن العربي ولماذا تزايدت بهذا الشكل في الآونة الأخيرة، ماهي الأسباب والدوافع؟ وهل تشديد العقوبات في حق الجناة سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه تكرار المشهد؟.
حول هذا الموضوع، قالت الناشطة الحقوقية والإعلامية ومؤسسة جمعية الجالية التونسية ببلجيكا، حليمة بوزيان، لبرنامج "صدى الحياة
":
"للأسف الشديد في الآونة الأخيرة، كان هناك تعاطفا كبيرا من فئة الرجال مع قاتل نيّرة أشرف، وهذه القضية هي قتل عمد وليس هناك مبرّر لهذا الفعل تحت أي مسمى، وجرائم القتل تزداد يوما بعد يوم، وهذا يعود لعدة أسباب مجتمعية واقتصادية من بطالة وتعاطي للمخدرات وفقر وما إلى ذلك، ونحن نطالب بتطبيق عقوبة الإعدام في هذه الحالات لردع هذه الجريمة ووقفها، فالإعدام ككلمة وكقانون عام دولي موجود وينطبق على أي شخص مخالف له".
التفاصيل في الملف الصوتي...