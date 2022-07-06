https://arabic.sputniknews.com/20220706/واشنطن-ولندن-تحذران-من-تهديد-صيني-كبير-1064791000.html

واشنطن ولندن تحذران من "تهديد صيني كبير"

واشنطن ولندن تحذران من "تهديد صيني كبير"

حذرت المخابرات الأمريكية والبريطانية، اليوم الأربعاء، من تهديد صيني كبير. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T22:01+0000

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2022-07-06T22:01+0000

الصين

بريطانيا

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وفي ظهور مشترك غير مسبوق لمديري مخابرات البلدين، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي، إن الصين تشكّل "أكبر تهديد طويل المدى لاقتصادنا ولأمننا القومي"، بحسب إذاعة "بي بي سي" البريطانية.وحذر راي الجمهور -والذي تضمّن رؤساء شركات أعمال وأساتذة من الجامعات- من أن حكومة الصين كانت "عازمة على سرقة تقنياتكم" باستخدام مجموعة من الأدوات.من جانبه، قال مدير عام جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي5) كين ماكالوم إن الجهاز ضاعف عمله ضد النشاط الصيني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقد يفعل ذلك مجددا.وأضاف ماكالوم إن التحدي الذي يمثله الحزب الشيوعي الصيني "مغيّر لقواعد اللعبة"، بينما وصف راي التحدي ذاته بأنه "كبير، وحابس للأنفاس".كما حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي من إقدام الصين على الاستيلاء على تايوان بالقوة، قائلا إن ذلك "يمثّل واحدة من أسوأ السوابق أثرًا على قطاع الأعمال التجارية التي قد يشهدها العالم على الإطلاق".وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أصدر حلف شمال الأطلسي "ناتو" وثيقة تتضمن مفهومه الاستراتيجي الجديد، والذي تضمن العديد من البنود التي تطرقت لروسيا والصين.إذ صُنفت روسيا بأنها التهديد المباشر والأكثر أهمية لأمن الحلف، ومعتبرا أن "التقارب بين روسيا والصين يتعارض مع مصالح الحلف".وقال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يعتبر الصين تحديا لأمن وقيم الحلف، مؤكدا أن الحلفاء وافقوا على دعوة فنلندا والسويد للانضمام للناتو.

https://arabic.sputniknews.com/20220701/وزيرتا-خارجية-بريطانيا-وفرنسا-تناقشان-تهديدات-روسيا-والصين-1064505709.html

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