https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-التخطيط-العراقي-نظام-الرواتب-وضع-بعض-الموظفين-تحت-خط-الفقر-1064730566.html
وزير التخطيط العراقي: نظام الرواتب وضع بعض الموظفين تحت خط الفقر
وزير التخطيط العراقي: نظام الرواتب وضع بعض الموظفين تحت خط الفقر
قال خالد النجم، وزير التخطيط العراقي، إن نظام الرواتب في القطاع الحكومي وضع بعض موظفي الدولة تحت خط الفقر. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T12:51+0000
2022-07-06T12:51+0000
2022-07-06T12:51+0000
العالم العربي
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وقال النجم إن موظفي الدولة الذين ينتمون للدرجة الخامسة وما هو أقل منها أصبحوا تحت خط الفقر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.وعن نسبة مشاركة النساء في المناصب الإدارية، قال النجم إنها تصل إلى 17 في المئة وفقا لمسح القوى العاملة، مشيرا إلى أن هذه النسبة ليست قليلة.وقال الوزير العراقي إنه يجب تقليل الفوارق بين مميزات العمل في وظائف حكومية ومميزات القطاع الخاص.ولفت إلى أن غياب العدالة في رواتب القطاع الحكومي يجعل بعض الموظفين يحصلون على أضعاف رواتب أقرانهم في وزارات أخرى بسبب وجود خلل في نظام الرواتب.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الحكومة-العراقية-تكشف-عن-فئات-من-الموظفين-لن-يستلموا-رواتبهم-بداية-من-يوليو-المقبل-1061531535.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وزير التخطيط العراقي: نظام الرواتب وضع بعض الموظفين تحت خط الفقر
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قال خالد النجم، وزير التخطيط العراقي، إن نظام الرواتب في القطاع الحكومي وضع بعض موظفي الدولة تحت خط الفقر.
وقال النجم إن موظفي الدولة الذين ينتمون للدرجة الخامسة وما هو أقل منها أصبحوا تحت خط الفقر، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.
ولفت النجم إلى أن معالجة هذه المشكلة يحتاج إلى قرار سياسي يعيد تنظيم الفوارق بين رواتب الموظفين
.
وعن نسبة مشاركة النساء في المناصب الإدارية، قال النجم إنها تصل إلى 17 في المئة وفقا لمسح القوى العاملة
، مشيرا إلى أن هذه النسبة ليست قليلة.
وقال الوزير العراقي إنه يجب تقليل الفوارق بين مميزات العمل في وظائف حكومية ومميزات القطاع الخاص.
ولفت إلى أن غياب العدالة في رواتب القطاع الحكومي
يجعل بعض الموظفين يحصلون على أضعاف رواتب أقرانهم في وزارات أخرى بسبب وجود خلل في نظام الرواتب.