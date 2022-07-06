https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-التخطيط-العراقي-نظام-الرواتب-وضع-بعض-الموظفين-تحت-خط-الفقر-1064730566.html

وزير التخطيط العراقي: نظام الرواتب وضع بعض الموظفين تحت خط الفقر

وزير التخطيط العراقي: نظام الرواتب وضع بعض الموظفين تحت خط الفقر

قال خالد النجم، وزير التخطيط العراقي، إن نظام الرواتب في القطاع الحكومي وضع بعض موظفي الدولة تحت خط الفقر. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T12:51+0000

2022-07-06T12:51+0000

2022-07-06T12:51+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101335/16/1013351697_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_8297284dae2bb62f40259601c2055fd8.jpg

وقال النجم إن موظفي الدولة الذين ينتمون للدرجة الخامسة وما هو أقل منها أصبحوا تحت خط الفقر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.وعن نسبة مشاركة النساء في المناصب الإدارية، قال النجم إنها تصل إلى 17 في المئة وفقا لمسح القوى العاملة، مشيرا إلى أن هذه النسبة ليست قليلة.وقال الوزير العراقي إنه يجب تقليل الفوارق بين مميزات العمل في وظائف حكومية ومميزات القطاع الخاص.ولفت إلى أن غياب العدالة في رواتب القطاع الحكومي يجعل بعض الموظفين يحصلون على أضعاف رواتب أقرانهم في وزارات أخرى بسبب وجود خلل في نظام الرواتب.

https://arabic.sputniknews.com/20220423/الحكومة-العراقية-تكشف-عن-فئات-من-الموظفين-لن-يستلموا-رواتبهم-بداية-من-يوليو-المقبل-1061531535.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي