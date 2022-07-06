عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-التخطيط-العراقي-نظام-الرواتب-وضع-بعض-الموظفين-تحت-خط-الفقر-1064730566.html
وزير التخطيط العراقي: نظام الرواتب وضع بعض الموظفين تحت خط الفقر
وزير التخطيط العراقي: نظام الرواتب وضع بعض الموظفين تحت خط الفقر
قال خالد النجم، وزير التخطيط العراقي، إن نظام الرواتب في القطاع الحكومي وضع بعض موظفي الدولة تحت خط الفقر. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T12:51+0000
2022-07-06T12:51+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101335/16/1013351697_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_8297284dae2bb62f40259601c2055fd8.jpg
وقال النجم إن موظفي الدولة الذين ينتمون للدرجة الخامسة وما هو أقل منها أصبحوا تحت خط الفقر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.وعن نسبة مشاركة النساء في المناصب الإدارية، قال النجم إنها تصل إلى 17 في المئة وفقا لمسح القوى العاملة، مشيرا إلى أن هذه النسبة ليست قليلة.وقال الوزير العراقي إنه يجب تقليل الفوارق بين مميزات العمل في وظائف حكومية ومميزات القطاع الخاص.ولفت إلى أن غياب العدالة في رواتب القطاع الحكومي يجعل بعض الموظفين يحصلون على أضعاف رواتب أقرانهم في وزارات أخرى بسبب وجود خلل في نظام الرواتب.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الحكومة-العراقية-تكشف-عن-فئات-من-الموظفين-لن-يستلموا-رواتبهم-بداية-من-يوليو-المقبل-1061531535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101335/16/1013351697_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_f81abcde78951a9090ee9c5593e3a589.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

وزير التخطيط العراقي: نظام الرواتب وضع بعض الموظفين تحت خط الفقر

12:51 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Павел Давыдов / الذهاب إلى بنك الصوربغداد
بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Павел Давыдов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال خالد النجم، وزير التخطيط العراقي، إن نظام الرواتب في القطاع الحكومي وضع بعض موظفي الدولة تحت خط الفقر.
وقال النجم إن موظفي الدولة الذين ينتمون للدرجة الخامسة وما هو أقل منها أصبحوا تحت خط الفقر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.
ولفت النجم إلى أن معالجة هذه المشكلة يحتاج إلى قرار سياسي يعيد تنظيم الفوارق بين رواتب الموظفين.
وعن نسبة مشاركة النساء في المناصب الإدارية، قال النجم إنها تصل إلى 17 في المئة وفقا لمسح القوى العاملة، مشيرا إلى أن هذه النسبة ليست قليلة.
شوراع بغداد، العراق مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
الحكومة العراقية تكشف عن فئات من الموظفين لن يستلموا رواتبهم بداية من يوليو المقبل
23 أبريل, 17:35 GMT
وقال الوزير العراقي إنه يجب تقليل الفوارق بين مميزات العمل في وظائف حكومية ومميزات القطاع الخاص.
ولفت إلى أن غياب العدالة في رواتب القطاع الحكومي يجعل بعض الموظفين يحصلون على أضعاف رواتب أقرانهم في وزارات أخرى بسبب وجود خلل في نظام الرواتب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала