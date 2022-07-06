https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-التعليم-البريطاني-يقدم-استقالته-ليصبح-رابع-وزير-مستقيل-من-الحكومة-خلال-24-ساعة-1064719806.html
وزير التعليم البريطاني يقدم استقالته ليصبح رابع وزير مستقيل من الحكومة خلال 24 ساعة
وزير التعليم البريطاني يقدم استقالته ليصبح رابع وزير مستقيل من الحكومة خلال 24 ساعة
قدّم وزير التعليم البريطاني روبن ووكر، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، اعتراضًا على تصرفات رئيس الحكومة بوريس جونسون، ليصبح ووكر رابع وزير بريطاني يقدم... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T09:40+0000
2022-07-06T09:40+0000
2022-07-06T09:40+0000
العالم
بريطانيا
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وقال ووكر، في رسالته إلى رئيس الوزراء التي نشرها على تويتر: "للأسف، أوضحت لي الأحداث الأخيرة أن حزبنا العظيم الذي أخلصت له العمل طوال حياتي، أصبح مشتتا عن مهامه الأساسية من خلال التركيز الدؤوب على مطالب قيادته".وكان وزراء الطفولة والصحة والخزانة قد قدموا استقالاتهم في أوقات سابقة.تأتي هذه التطورات في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطأ في أزمة الاتهامات التي وجهت لأحد مسؤولي حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا
وزير التعليم البريطاني يقدم استقالته ليصبح رابع وزير مستقيل من الحكومة خلال 24 ساعة
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قدّم وزير التعليم البريطاني روبن ووكر، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، اعتراضًا على تصرفات رئيس الحكومة بوريس جونسون، ليصبح ووكر رابع وزير بريطاني يقدم استقالته من الحكومة في أقل من 24 ساعة.
وقال ووكر، في رسالته إلى رئيس الوزراء التي نشرها على تويتر: "للأسف، أوضحت لي الأحداث الأخيرة أن حزبنا العظيم الذي أخلصت له العمل طوال حياتي، أصبح مشتتا عن مهامه الأساسية من خلال التركيز الدؤوب على مطالب قيادته".
وكان وزراء الطفولة والصحة والخزانة قد قدموا استقالاتهم في أوقات سابقة.
تأتي هذه التطورات في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطأ في أزمة الاتهامات التي وجهت لأحد مسؤولي حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.