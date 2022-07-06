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https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-الخارجية-الإيراني-ليس-لدينا-أي-مطالب-من-واشنطن-مبالغ-فيها-أو-تتجاوز-الاتفاق-النووي-1064727542.html
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي مطالب من واشنطن مبالغ فيها أو تتجاوز الاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي مطالب من واشنطن مبالغ فيها أو تتجاوز الاتفاق النووي
نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، صحة المزاعم الأميركية بأن طهران تضع شروطا مبالغا فيها أو مطالب تتجاوز الاتفاق النووي، وذلك... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:56+0000
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طهران- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي من طهران مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لم نطلب أي شيء خارج إطار الاتفاق النووي خلافا لما قالته وتروج له واشنطن، فليس لدينا أي مطالب من واشنطن مبالغ فيها أو خارجة عن نطاق الاتفاق النووي".وأضاف: "أي مقترح يمنع طهران من الاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي فإننا سنرفضه"، مشيرا إلى أن "قطر لعبت دورا بناء في المحادثات الأخيرة غير المباشرة مع الجانب الأميركي بوساطة أوروبا".من جهته، قال وزير خارجية قطر: "يجب أن تكون هناك جهود بناءة لإنجاح الاتفاق النووي وتشجيع الحوار الإقليمي"، مشددا: "الدوحة تدعم أي مفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق يراعي مخاوف كل الأطراف".
https://arabic.sputniknews.com/20220703/عبد-اللهيان-وقوفنا-بجانب-الشعب-الفلسطيني-واجب-أخلاقي-وديني-1064581590.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي مطالب من واشنطن مبالغ فيها أو تتجاوز الاتفاق النووي

11:56 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / -وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولو تشاووش أوغلو في أنقرة
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولو تشاووش أوغلو في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / -
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نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، صحة المزاعم الأميركية بأن طهران تضع شروطا مبالغا فيها أو مطالب تتجاوز الاتفاق النووي، وذلك خلال المفاوضات الجارية من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي.
طهران- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي من طهران مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لم نطلب أي شيء خارج إطار الاتفاق النووي خلافا لما قالته وتروج له واشنطن، فليس لدينا أي مطالب من واشنطن مبالغ فيها أو خارجة عن نطاق الاتفاق النووي".
وأضاف: "أي مقترح يمنع طهران من الاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي فإننا سنرفضه"، مشيرا إلى أن "قطر لعبت دورا بناء في المحادثات الأخيرة غير المباشرة مع الجانب الأميركي بوساطة أوروبا".
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
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من جهته، قال وزير خارجية قطر: "يجب أن تكون هناك جهود بناءة لإنجاح الاتفاق النووي وتشجيع الحوار الإقليمي"، مشددا: "الدوحة تدعم أي مفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق يراعي مخاوف كل الأطراف".
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