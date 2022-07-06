https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-النقل-السوري-يستعرض-مع-سفير-دولة-خليجية-سبل-تطوير-العلاقات-الاقتصادية-1064750452.html
وزير النقل السوري يستعرض مع سفير دولة خليجية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية
وزير النقل السوري يستعرض مع سفير دولة خليجية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية
أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بأن وزير النقل السوري زهير خزيم، بحث مع سفير سلطنة عمان في دمشق، تركي بن محمود البوسعيدي، تطوير العلاقات بين سوريا وسلطنة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:01+0000
2022-07-06T14:01+0000
2022-07-06T14:01+0000
العالم العربي
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وبحسب الوكالة، "اتفق الجانبان خلال اللقاء على تطوير العمل في مجال حركة النقل الجوي والبحري وخاصة الاعتراف بشهادات الركب المبحر".وتابعت الوكالة، أكد الطرفان أهمية إعادة فتح أبواب التعاون بين رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وزير النقل السوري يستعرض مع سفير دولة خليجية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية
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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بأن وزير النقل السوري زهير خزيم، بحث مع سفير سلطنة عمان في دمشق، تركي بن محمود البوسعيدي، تطوير العلاقات بين سوريا وسلطنة عمان وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وبحسب الوكالة
، "اتفق الجانبان خلال اللقاء على تطوير العمل في مجال حركة النقل الجوي والبحري وخاصة الاعتراف بشهادات الركب المبحر".
وتابعت الوكالة، أكد الطرفان أهمية إعادة فتح أبواب التعاون بين رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.