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الكويتي هيثم الغيص الأمين العام الجديد لـ"أوبك"

الكويتي هيثم الغيص الأمين العام الجديد لـ"أوبك"

توفي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، عن عمر ناهز 63 عاما، قبل أقل من شهر لمغادرة منصبه. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T07:05+0000

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اقتصاد

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ولد باركيندو في أبريل/نيسان 1959 في نيجيريا، وشغل منصب الأمين العام لمنظمة أوبك لمدة 6 سنوات، وعمل في الصناعة منذ الثمانينيات، وفي أنشطة المنظمة منذ عام 1986، ويعتبر أحد الآباء المؤسسين لاتفاق "أوبك +".في عام 2016، قبل إبرام الاتفاقية، زار روسيا عدة مرات، مما ساعد على جذب دول من خارج "أوبك"، وعلى رأسها الجانب الروسي، للمشاركة في استقرار سوق النفط. كما التقى باركيندو شخصيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشار مرارا وتكرارا إلى دور الرئيس الروسي في إقامة تعاون بين دول المنظمة.يتقن الغيص ست لغات، بما في ذلك العربية والإنجليزية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية والصينية. كما شارك في صفقة "أوبك +". ومنذ بداية عملها في عام 2017، كان رئيسًا للجنة الفنية المشتركة (JTC) لمتابعة تنفيذ اتفاقية تنظيم الإنتاج بين دول "أوبك" والدول غير الأعضاء فيها.يذكر أن الاتفاق بين دول "أوبك" والدول غير الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك روسيا، ساري المفعول منذ عام 2017. وهدفها الرئيسي هو تحقيق الاستقرار في سوق النفط، والتي كانت تشهد في تلك اللحظة فائضا في المعروض دفع الأسعار للانخفاض. في البداية، تضمنت شروطه خفض إنتاج المنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في غضون ستة أشهر. ومع ذلك، تم تمديد الاتفاقية بشكل متكرر منذ ذلك الحين، وتغيرت المعايير. وهي صالحة حاليًا حتى نهاية عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، وقّعت المنظمة على ميثاق تعاون دائم في سوق النفط.

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اقتصاد