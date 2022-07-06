عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/-أمريكا-وحلفاؤها-يناقشون-سعر-النفط-الروسي-عند-مستوى-40-60-دولارا-1064784050.html
أمريكا وحلفاؤها يناقشون سعر النفط الروسي عند مستوى 40-60 دولارا
أمريكا وحلفاؤها يناقشون سعر النفط الروسي عند مستوى 40-60 دولارا
أفادت شبكة "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة وحلفاءها يناقشون إمكانية تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 40-60 دولارًا للبرميل الواحد. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T18:20+0000
2022-07-06T18:21+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102327/70/1023277095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93b0f952fceaebdfb0765af7c57eb5ae.jpg
يستكشف الحلفاء عدة طرق للحد من عائدات النفط الروسية مع تقليل التأثير على اقتصاداتهم، في الوقت نفسه، وفقًا لمصادر المنشور، تعتبر إدارة جو بايدن حد 40 دولارًا منخفضًا للغاية، وتخشى قفزة حادة في أسعار النفط.في نهاية يونيو، اتفقت دول مجموعة السبع على النظر في إمكانية فرض حظر شامل على خدمات نقل النفط والمنتجات النفطية الروسية عن طريق البحر في جميع أنحاء العالم، إذا لم يتم شراء المواد الخام بالسعر المتفق عليه مع الشركاء الدوليين، أو أرخص.في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أن ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأخرى أعربت في اجتماع مغلق عن قلقها بشأن "حد سعر" محتمل للنفط من روسيا. وقالت برلين إن "مثل هذا الاقتراح أُضيف إلى البيان تحت ضغط من واشنطن".وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن سوق النفط متنوعة، وإذا تم حظر اتجاه ما لسبب ما، يتم إرساله إلى آخر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102327/70/1023277095_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_f2b29c0a7cadc30d6cf008c13d7cbe47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, اقتصاد

أمريكا وحلفاؤها يناقشون سعر النفط الروسي عند مستوى 40-60 دولارا

18:20 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 18:21 GMT 06.07.2022)
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" / الذهاب إلى بنك الصورالشركة النفطية الروسية "روسنفط"
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть"
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت شبكة "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة وحلفاءها يناقشون إمكانية تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 40-60 دولارًا للبرميل الواحد.
يستكشف الحلفاء عدة طرق للحد من عائدات النفط الروسية مع تقليل التأثير على اقتصاداتهم، في الوقت نفسه، وفقًا لمصادر المنشور، تعتبر إدارة جو بايدن حد 40 دولارًا منخفضًا للغاية، وتخشى قفزة حادة في أسعار النفط.
في نهاية يونيو، اتفقت دول مجموعة السبع على النظر في إمكانية فرض حظر شامل على خدمات نقل النفط والمنتجات النفطية الروسية عن طريق البحر في جميع أنحاء العالم، إذا لم يتم شراء المواد الخام بالسعر المتفق عليه مع الشركاء الدوليين، أو أرخص.
في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أن ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأخرى أعربت في اجتماع مغلق عن قلقها بشأن "حد سعر" محتمل للنفط من روسيا. وقالت برلين إن "مثل هذا الاقتراح أُضيف إلى البيان تحت ضغط من واشنطن".
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن سوق النفط متنوعة، وإذا تم حظر اتجاه ما لسبب ما، يتم إرساله إلى آخر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала