https://arabic.sputniknews.com/20220706/-أمريكا-وحلفاؤها-يناقشون-سعر-النفط-الروسي-عند-مستوى-40-60-دولارا-1064784050.html
أمريكا وحلفاؤها يناقشون سعر النفط الروسي عند مستوى 40-60 دولارا
أمريكا وحلفاؤها يناقشون سعر النفط الروسي عند مستوى 40-60 دولارا
أفادت شبكة "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة وحلفاءها يناقشون إمكانية تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 40-60 دولارًا للبرميل الواحد. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T18:20+0000
2022-07-06T18:20+0000
2022-07-06T18:21+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102327/70/1023277095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93b0f952fceaebdfb0765af7c57eb5ae.jpg
يستكشف الحلفاء عدة طرق للحد من عائدات النفط الروسية مع تقليل التأثير على اقتصاداتهم، في الوقت نفسه، وفقًا لمصادر المنشور، تعتبر إدارة جو بايدن حد 40 دولارًا منخفضًا للغاية، وتخشى قفزة حادة في أسعار النفط.في نهاية يونيو، اتفقت دول مجموعة السبع على النظر في إمكانية فرض حظر شامل على خدمات نقل النفط والمنتجات النفطية الروسية عن طريق البحر في جميع أنحاء العالم، إذا لم يتم شراء المواد الخام بالسعر المتفق عليه مع الشركاء الدوليين، أو أرخص.في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أن ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأخرى أعربت في اجتماع مغلق عن قلقها بشأن "حد سعر" محتمل للنفط من روسيا. وقالت برلين إن "مثل هذا الاقتراح أُضيف إلى البيان تحت ضغط من واشنطن".وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن سوق النفط متنوعة، وإذا تم حظر اتجاه ما لسبب ما، يتم إرساله إلى آخر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102327/70/1023277095_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_f2b29c0a7cadc30d6cf008c13d7cbe47.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, اقتصاد
أمريكا وحلفاؤها يناقشون سعر النفط الروسي عند مستوى 40-60 دولارا
18:20 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 18:21 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
أفادت شبكة "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة وحلفاءها يناقشون إمكانية تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 40-60 دولارًا للبرميل الواحد.
يستكشف الحلفاء
عدة طرق للحد من عائدات النفط الروسية مع تقليل التأثير على اقتصاداتهم، في الوقت نفسه، وفقًا لمصادر المنشور، تعتبر إدارة جو بايدن حد 40 دولارًا منخفضًا للغاية، وتخشى قفزة حادة في أسعار النفط.
في نهاية يونيو، اتفقت دول مجموعة السبع على النظر في إمكانية فرض حظر شامل على خدمات نقل النفط والمنتجات النفطية الروسية عن طريق البحر في جميع أنحاء العالم، إذا لم يتم شراء المواد الخام بالسعر المتفق عليه مع الشركاء الدوليين، أو أرخص.
في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أن ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأخرى أعربت في اجتماع مغلق عن قلقها بشأن "حد سعر" محتمل للنفط من روسيا. وقالت برلين إن "مثل هذا الاقتراح أُضيف إلى البيان تحت ضغط من واشنطن".
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن سوق النفط متنوعة، وإذا تم حظر اتجاه ما لسبب ما، يتم إرساله إلى آخر.