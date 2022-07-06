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السودان وإثيوبيا يتفقان على التهدئة ويبحثان سبل تعزيز جهود حل أزمة "سد النهضة"
السودان وإثيوبيا يتفقان على التهدئة ويبحثان سبل تعزيز جهود حل أزمة "سد النهضة"
قال مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للأمن القومي، السفير رضوان حسين، إن بلاده حريصة على حل القضايا الخلافية مع السودان سلميا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T21:03+0000
2022-07-06T21:10+0000
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وقال حسين إن محادثات جرت أمس الثلاثاء بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على هامش قمة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)، التي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة الإثيوبية "فانا".وأضاف أن البرهان وآبي أكدا "حرصهما على حل القضايا الخلافية والعالقة بين السودان وإثيوبيا بالطرق السلمية والحوار".وأشار إلى أن الزعيمين ناقشا "القضايا المتعلقة بالحدود، وكذلك القضايا الإقليمية والثنائية، واتفقا على حل خلافاتهما سلميا والعمل معا".وأكد رضوان أن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد خلال اللقاء على أن بلاده لا تعتقد أن قضية الحدود بين البلدين ستكون مصدر نزاع، مضيفا أن "شعبي البلدين اللذين يعيشان بالقرب من الحدود ما زالا يعيشان معا في علاقة قوية".وأضاف أن أبي أحمد والبرهان ناقشا "سبل تعزيز جهود الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة"، معتبرا أن السد "هو مصدر للتنمية والربط في المنطقة".يشار إلى أن اللقاء بين الزعيمين، جاء على هامش القمة 29 لرؤساء "إيغاد" وهو الأول بينهما عقب التوتر الأخير بين البلدين.وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش السوداني أن إثيوبيا "أعدمت" 7 من جنوده ومواطنا كانوا أسرى لديها، معتبرا ذلك "غدرا سيتم الرد عليه"، وقال الجيش الإثيوبي ردا على ذلك إنه مستعد للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث.وكان النزاع الحدودي بين البلدين قد تفاقم خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأواخر 2020، أعلن الجيش السوداني السيطرة على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-آبي-أحمد-والبرهان-يعقدان-اجتماعا-مغلقا-في-كينيا-صور-1064668886.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

السودان وإثيوبيا يتفقان على التهدئة ويبحثان سبل تعزيز جهود حل أزمة "سد النهضة"

21:03 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 21:10 GMT 06.07.2022)
© AFP 2022 / -رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / -
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قال مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للأمن القومي، السفير رضوان حسين، إن بلاده حريصة على حل القضايا الخلافية مع السودان سلميا.
وقال حسين إن محادثات جرت أمس الثلاثاء بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على هامش قمة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)، التي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة الإثيوبية "فانا".
وأضاف أن البرهان وآبي أكدا "حرصهما على حل القضايا الخلافية والعالقة بين السودان وإثيوبيا بالطرق السلمية والحوار".
وأشار إلى أن الزعيمين ناقشا "القضايا المتعلقة بالحدود، وكذلك القضايا الإقليمية والثنائية، واتفقا على حل خلافاتهما سلميا والعمل معا".
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والبرهان يعقدان اجتماعا "مغلقا" في كينيا... صور
أمس, 10:04 GMT
وأكد رضوان أن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد خلال اللقاء على أن بلاده لا تعتقد أن قضية الحدود بين البلدين ستكون مصدر نزاع، مضيفا أن "شعبي البلدين اللذين يعيشان بالقرب من الحدود ما زالا يعيشان معا في علاقة قوية".
وأضاف أن أبي أحمد والبرهان ناقشا "سبل تعزيز جهود الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة"، معتبرا أن السد "هو مصدر للتنمية والربط في المنطقة".
يشار إلى أن اللقاء بين الزعيمين، جاء على هامش القمة 29 لرؤساء "إيغاد" وهو الأول بينهما عقب التوتر الأخير بين البلدين.
وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش السوداني أن إثيوبيا "أعدمت" 7 من جنوده ومواطنا كانوا أسرى لديها، معتبرا ذلك "غدرا سيتم الرد عليه"، وقال الجيش الإثيوبي ردا على ذلك إنه مستعد للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث.
وكان النزاع الحدودي بين البلدين قد تفاقم خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأواخر 2020، أعلن الجيش السوداني السيطرة على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية.
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