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https://arabic.sputniknews.com/20220706/50-طفلا-أفغانيا-يصابون-بمرض-غريب-1064742644.html
50 طفلا أفغانيا يصابون بمرض غريب
50 طفلا أفغانيا يصابون بمرض غريب
أصيب أكثر من 50 طفلا أفغانيا بمرض غريب، بينما يقول أطباء إن أعراضه تشبه مرض الكوليرا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:03+0000
2022-07-06T14:03+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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وانتشر المرض بين الأطفال الذين تم رصدهم في ولاية زابل الأفغانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء آسيا الوسطى، اليوم الأربعاء.وقال مسؤول الصحة التابع لحركة "طالبان" الأفغانية (التي تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية) إنه تم إرسال فريق صحي متنقل إلى الولاية لفحص الحالات المصابة.ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت سلطات ولاية زابل عدة إصابات بمرض الكوليرا المعدي الذي ينتشر عن طريق الطعام أو الشراب الملوث بالبكتريا المعدية وهو مرض يمكن أن يقتل صاحبه خلال ساعات إذا لم يتم علاجه.وتقول الوكالة إن ظهور المرض الغريب فاقم أزمة الأفغان، الذين يعانون من تبعات كارثة الزلزال الذي ضرب بلادهم، إضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يعيشونها والتي جعلت نحو 23 مليون شخص في البلاد يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة أبرزها الطعام.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/الإمارات-تطلق-عمليات-المستشفى-الميداني-لإغاثة-متضرري-الزلزال-في-أفغانستان-1064589477.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

50 طفلا أفغانيا يصابون بمرض غريب

14:03 GMT 06.07.2022
© Sputnik . J. Kargyar جرحى ومصابون إثر إنفجار في جاريكار في مستشفى كابول، أفغانستان
 جرحى ومصابون إثر إنفجار في جاريكار في مستشفى كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . J. Kargyar
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أصيب أكثر من 50 طفلا أفغانيا بمرض غريب، بينما يقول أطباء إن أعراضه تشبه مرض الكوليرا.
وانتشر المرض بين الأطفال الذين تم رصدهم في ولاية زابل الأفغانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء آسيا الوسطى، اليوم الأربعاء.
وقال مسؤول الصحة التابع لحركة "طالبان" الأفغانية (التي تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية) إنه تم إرسال فريق صحي متنقل إلى الولاية لفحص الحالات المصابة.
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ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت سلطات ولاية زابل عدة إصابات بمرض الكوليرا المعدي الذي ينتشر عن طريق الطعام أو الشراب الملوث بالبكتريا المعدية وهو مرض يمكن أن يقتل صاحبه خلال ساعات إذا لم يتم علاجه.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن الكوليرا لا تزال تمثل تهديدا للصحة العامة ومؤشرا على غياب العدالة والتنمية الاجتماعية.
وتقول الوكالة إن ظهور المرض الغريب فاقم أزمة الأفغان، الذين يعانون من تبعات كارثة الزلزال الذي ضرب بلادهم، إضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يعيشونها والتي جعلت نحو 23 مليون شخص في البلاد يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة أبرزها الطعام.
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