https://arabic.sputniknews.com/20220707/أبل-تكشف-تفاصيل-ميزة-جديدة-توفر-حماية-قصوى-لـعدد-قليل-جدا-من-المستخدمين-1064828635.html

‏"أبل" تكشف تفاصيل ميزة جديدة توفر حماية قصوى لـ"عدد قليل جدا من المستخدمين"‏

‏"أبل" تكشف تفاصيل ميزة جديدة توفر حماية قصوى لـ"عدد قليل جدا من المستخدمين"‏

كشفت شركة "أبل" الأمريكية عن تفاصيل ميزة جديدة تمنح أقصى مستوى من الأمان لـ"عدد قليل جدا من ‏المستخدمين الذين يواجهون تهديدات خطيرة وموجهة"، وفقا لقولها.‏ 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T15:55+0000

2022-07-07T15:55+0000

2022-07-07T15:55+0000

شركة آبل

مجتمع

منوعات

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وذكرت الشركة في بيان لها أنها وفرت وضع جديد يسمى "Lockdown Mode" للمساعدة في حماية الشخصيات العامة والبارزة بسبب وضعهم أو وظيفتهم، الذين قد يكونوا مستهدفين بصفة شخصية بواسطة برامج ضارة طورتها شركات أمثال شركة "إن إس أو"، التي تقف وراء تطوير برنامج "بيغاسوس".ماذا يفعل "وضع القفل"؟سيتمركز دور وضع "Lockdown Mode" أو (وضع القفل) في تقييد وظائف أجهزة "آيفون" أو "آيباد" وحواسيب "ماك" بشدة، بغرض الحد من نقاط الاختراق المحتملة لبرامج التجسس.فعلى سبيل المثال في خدمة "الرسائل"، سيتم حظر معظم المرفقات بخلاف الصور، وسيتطبق الأمر نفسه على معاينات الارتباط، وسيتم حظر وضع تأمين مكالمات تطبيق "فيس تايم" والدعوات الأخرى الواردة للمستخدمين، ما لم تكن من شخص سبق لهم الاتصال به أو مشاركة دعوة معه، كما سيتم تعطيل اتصالات "آيفون" السلكية بأجهزة الكمبيوتر والملحقات.كما يحظر "وضع القفل" بعض تقنيات الويب، مثل تجميع "جافا سكريبت" في الوقت المناسب، ما لم يوافق المستخدم يدويا على زيارة أحد المواقع الإلكترونية.في هذا الصدد، قال رئيس هندسة الأمن في "أبل"، إيفان كرستيتش، إن "الشركة تصنع الأجهزة المحمولة الأكثر أمانا في السوق، ويعد "وضع القفل" هو قدرة رائدة تعكس التزامنا الراسخ بحماية المستخدمين حتى من أندر الهجمات وأكثرها تعقيدا".مكافآت مالية مغريةهذا وتخطط شركة "أبل" لإطلاق برنامج مكافآت سخي، يشجع الباحثين على إيجاد نقاط ضعف في "وضع القفل" الجديد مقابل مكافآت تصل إلى 2 مليون دولار.وسيتوافر "وضع القفل" الجديد في فصل الخريف المقبل، عندما تطرح شركة "أبل" أنظمة التشغيل الجديد "آي أو إس 16" و"آيباد أو إس 16" و"ماك أو إس فنتورا".

https://arabic.sputniknews.com/20220424/فتح-تحقيق-في-إسبانيا-حول-مزاعم-بالتجسس-على-قيادات-عبر-برنامج-بيغاسوس-1061554597.html

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شركة آبل, مجتمع, منوعات