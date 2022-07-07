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https://arabic.sputniknews.com/20220707/أسعار-الغاز-الأوروبية-تسجل-أعلى-مستوى-لها-في-4-أشهر-1064823076.html
أسعار الغاز الأوروبية تسجل أعلى مستوى لها في 4 أشهر
أسعار الغاز الأوروبية تسجل أعلى مستوى لها في 4 أشهر
تجاوزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي في أوروبا 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ أوائل آذار/ مارس. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T13:54+0000
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اقتصاد
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ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس في مركز TTF في هولندا إلى 1926 دولارًا لكل ألف متر مكعب، أي 182.65 يورو لكل ميغاواط / ساعة من الناحية المنزلية للمستهلكين الأوروبيين، بشكل عام، ارتفعت الأسعار بنسبة 7% منذ بدء التداول اليوم الخميس.تضاعفت أسعار الغاز في أوروبا خلال الشهر، على الرغم من أنها لا تزال أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3900 دولار لكل ألف متر مكعب تم الوصول إليه في 7 مارس. ويحاول الاتحاد الأوروبي، الذي يتلقى حوالي 40% من احتياجاته الغازية من روسيا، أن يتخلى عن تلك الواردات. في الشهر الماضي، خفضت "غازبروم" إمداداتها عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى ألمانيا بنسبة 60% ، مشيرة إلى مشكلات فنية ناجمة عن العقوبات المتعلقة بأوكرانيا. ومن المقرر أيضًا إغلاق خط الأنابيب بسبب صيانته السنوية لمدة 10 أيام الأسبوع المقبل، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تدفق الغاز لن يتم تشغيله مرة أخرى. وتم تفادي المزيد من المشاكل على جبهة الطاقة الأوروبية يوم الأربعاء بعد أن أنهت النرويج إضراب عمال النفط والغاز في البلاد، ولو لم يتم حل المشكلة، لكانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد أعيدت - أو حتى تجاوزت - أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس، حسبما قاله محلل Rystad Energy لو مينج بانج لشبكة CNBC.
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اقتصاد

أسعار الغاز الأوروبية تسجل أعلى مستوى لها في 4 أشهر

13:54 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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تجاوزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي في أوروبا 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ أوائل آذار/ مارس.
ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس في مركز TTF في هولندا إلى 1926 دولارًا لكل ألف متر مكعب، أي 182.65 يورو لكل ميغاواط / ساعة من الناحية المنزلية للمستهلكين الأوروبيين، بشكل عام، ارتفعت الأسعار بنسبة 7% منذ بدء التداول اليوم الخميس.
تضاعفت أسعار الغاز في أوروبا خلال الشهر، على الرغم من أنها لا تزال أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3900 دولار لكل ألف متر مكعب تم الوصول إليه في 7 مارس.

يأتي ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تتسابق فيه الحكومات الأوروبية لملء مخازن الغاز تحت الأرض في محاولة لتزويد الأسر بالوقود الكافي للحفاظ على الأضواء والمنازل دافئة خلال فصل الشتاء.

ويحاول الاتحاد الأوروبي، الذي يتلقى حوالي 40% من احتياجاته الغازية من روسيا، أن يتخلى عن تلك الواردات. في الشهر الماضي، خفضت "غازبروم" إمداداتها عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى ألمانيا بنسبة 60% ، مشيرة إلى مشكلات فنية ناجمة عن العقوبات المتعلقة بأوكرانيا. ومن المقرر أيضًا إغلاق خط الأنابيب بسبب صيانته السنوية لمدة 10 أيام الأسبوع المقبل، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تدفق الغاز لن يتم تشغيله مرة أخرى.
وتم تفادي المزيد من المشاكل على جبهة الطاقة الأوروبية يوم الأربعاء بعد أن أنهت النرويج إضراب عمال النفط والغاز في البلاد، ولو لم يتم حل المشكلة، لكانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد أعيدت - أو حتى تجاوزت - أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس، حسبما قاله محلل Rystad Energy لو مينج بانج لشبكة CNBC.
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