https://arabic.sputniknews.com/20220707/أصيب-بضربة-مرتدة-زاخاروفا-تعلق-على-أنباء-استقالة-جونسون-1064809943.html
"أصيب بضربة مرتدة"... زاخاروفا تعلق على أنباء استقالة جونسون
"أصيب بضربة مرتدة"... زاخاروفا تعلق على أنباء استقالة جونسون
وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المعلومات التي تتحدث عن الاستقالة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه أصيب بـ"ضربة... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:52+0000
2022-07-07T10:52+0000
2022-07-07T10:52+0000
روسيا
بريطانيا
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وعلقت زاخاروفا على قناتها الخاصة في "تلغرام" قائلة: "طلب مني التعليق على استقالة بوريس جونسون. أعتقد أنه ينبغي التعليق على هذا من قبل السفارة البريطانية الواقعة في ساحة الجمهورية الشعبية في لوغانسك، رقم 1".ووفقا لها، "جونسون غادر بنفس طريقة تيريزا ماي، عندما ذهبت مع سكريبال وبدأت تتعثر. هرب جونسون من سفينة غارقة وراهن على حياته المهنية. هذه المرة سلمه رفاقه في السلاح وبأي طريقة".واختتمت قائلة: "العبرة هي أن لا تحاولوا تدمير روسيا. فتدميرها مستحيل. إذ يمكن كسر أسنانكم ومن ثم تبتلعونها".يذكر أن وسائل إعلام بريطانية، أفادت اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى من منصبه.وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.
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روسيا, بريطانيا
"أصيب بضربة مرتدة"... زاخاروفا تعلق على أنباء استقالة جونسون
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وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المعلومات التي تتحدث عن الاستقالة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه أصيب بـ"ضربة ارتدادية" أطلقها تتعلق بقضية سكريبال.
وعلقت زاخاروفا على قناتها الخاصة في "تلغرام" قائلة: "طلب مني التعليق على استقالة بوريس جونسون. أعتقد أنه ينبغي التعليق على هذا من قبل السفارة البريطانية الواقعة في ساحة الجمهورية الشعبية في لوغانسك، رقم 1".
وأضافت زاخاروفا: "الأنظمة الليبرالية بوضوح هي في أعمق أزمة سياسية وأيديولوجية واقتصادية. وضع نصف عمر بريطانيا مثير للقلق. عدم القدرة على السيطرة والفوضى والذروة هي الخصائص الرئيسية التي قدمها الخبراء. جانب مهم مطلوب لاستكمال تصور الوضع. بوريس جونسون أصيب بصدمة من ضربة ارتدادية".
ووفقا لها، "جونسون غادر بنفس طريقة تيريزا ماي، عندما ذهبت مع سكريبال وبدأت تتعثر. هرب جونسون من سفينة غارقة وراهن على حياته المهنية. هذه المرة سلمه رفاقه في السلاح وبأي طريقة".
واختتمت قائلة: "العبرة هي أن لا تحاولوا تدمير روسيا. فتدميرها مستحيل. إذ يمكن كسر أسنانكم ومن ثم تبتلعونها".
يذكر أن وسائل إعلام بريطانية، أفادت اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى من منصبه
.
وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.