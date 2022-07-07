https://arabic.sputniknews.com/20220707/أفغانستان-الصينيون-مهتمون-بالاستثمار-في-بلادنا-1064837107.html
أفغانستان: الصينيون مهتمون بالاستثمار في بلادنا
أفغانستان: الصينيون مهتمون بالاستثمار في بلادنا
صرحت السفارة الأفغانية في الصين، اليوم الخميس، أن الشركات الصينية مهتمة بالاستثمار في أفغانستان، لا سيما في البنية التحتية للتعدين وقطاع الطاقة، من بين قطاعات... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان السفارة، التقى القائم بأعمال سفير أفغانستان التابع لحكومة حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) سيد محي الدين السادات مع وفود من الشركات الصينية الكبرى.وشملت الوفود شركة الألمنيوم "تشينالكو" وشركة بكين الهندسية وشركة "باور تشاينا". وجاء في البيان أن أعضاء الوفود أعربوا عن اهتمامهم بالاستثمار في البنية التحتية القوية للتعدين والسكك الحديدية والطاقة والمياه في أفغانستان.في أبريل/ نيسان، قال وزير المعادن والبترول الأفغاني بالإنابة شهاب الدين ديلاوار، إن السلطات الأفغانية هيأت الأرضية لإطلاق مشروع أفغاني صيني مشترك في منجم عيناك، وهو مستودع نحاسي يقع على بعد 25 ميلا جنوب شرقي كابول.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الصين-تعتزم-إرسال-مساعدات-إنسانية-بقيمة-75-مليون-دولار-إلى-أفغانستان-1064194617.html
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اقتصاد, أخبار أفغانستان اليوم, الصين
أفغانستان: الصينيون مهتمون بالاستثمار في بلادنا
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صرحت السفارة الأفغانية في الصين، اليوم الخميس، أن الشركات الصينية مهتمة بالاستثمار في أفغانستان، لا سيما في البنية التحتية للتعدين وقطاع الطاقة، من بين قطاعات أخرى.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب بيان السفارة، التقى القائم بأعمال سفير أفغانستان التابع لحكومة حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) سيد محي الدين السادات مع وفود من الشركات الصينية الكبرى.
وشملت الوفود شركة الألمنيوم "تشينالكو" وشركة بكين الهندسية وشركة "باور تشاينا". وجاء في البيان أن أعضاء الوفود أعربوا عن اهتمامهم بالاستثمار في البنية التحتية القوية للتعدين والسكك الحديدية والطاقة والمياه في أفغانستان.
في أبريل/ نيسان، قال وزير المعادن والبترول الأفغاني بالإنابة شهاب الدين ديلاوار، إن السلطات الأفغانية هيأت الأرضية لإطلاق مشروع أفغاني صيني
مشترك في منجم عيناك، وهو مستودع نحاسي يقع على بعد 25 ميلا جنوب شرقي كابول.