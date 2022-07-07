https://arabic.sputniknews.com/20220707/إجلاء-أكثر-من-24-ألف-شخص-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-اليوم-الماضي--1064791953.html
إجلاء أكثر من 24 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال اليوم الماضي
إجلاء أكثر من 24 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال اليوم الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من 24 ألف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجانب الأوكراني، تم إجلاء 24068 شخصا، من بينهم 3726 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس".وأضاف ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي أنه: "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 2.35 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 371،000 طفل، إلى روسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/الدفاع-الروسية-روسيا-قدمت-أكثر-من-40-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا--1064791853.html
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أخبار أوكرانيا
إجلاء أكثر من 24 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال اليوم الماضي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من 24 ألف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجانب الأوكراني، تم إجلاء 24068 شخصا، من بينهم 3726 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس".
وأضاف ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي أنه: "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 2.35 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 371،000 طفل، إلى روسيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.