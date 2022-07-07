https://arabic.sputniknews.com/20220707/إدارة-السياحة-أكثر-من-90-ألف-روسي-سافروا-إلى-جورجيا-في-يونيو--1064792191.html
إدارة السياحة: أكثر من 90 ألف روسي سافروا إلى جورجيا في يونيو
إدارة السياحة: أكثر من 90 ألف روسي سافروا إلى جورجيا في يونيو
قالت إدارة السياحة الوطنية في جورجيا في بيان إن أكثر من 90 ألف روسي زاروا جورجيا في يونيو من هذا العام، بزيادة قدرها 503 في المائة على أساس سنوي. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T02:33+0000
2022-07-07T02:33+0000
2022-07-07T02:33+0000
جورجيا
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تفليسي - سبوتنيك. وقالت الإدارة في بيان: "في يونيو، زار جورجيا 90,239 مواطنا روسيا، بزيادة قدرها 503 في المائة عن العام الماضي".وأضاف البيان إن المواطنين الروس يمثلون 23 في المائة من إجمالي عدد السياح الأجانب.ووفقا للإدارة، زار 445,894 أجنبيا جورجيا في يونيو، وهو ما يزيد بنسبة 185 في المائة عن يونيو 2021، ومن بين هؤلاء، جاء 302,603 أشخاص إلى البلاد لأغراض سياحية.وفي معظم الأحيان، بصرف النظر عن الروس، تستقبل جورجيا السياح من تركيا وأرمينيا وإسرائيل وأوكرانيا وكازاخستان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جورجيا
إدارة السياحة: أكثر من 90 ألف روسي سافروا إلى جورجيا في يونيو
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قالت إدارة السياحة الوطنية في جورجيا في بيان إن أكثر من 90 ألف روسي زاروا جورجيا في يونيو من هذا العام، بزيادة قدرها 503 في المائة على أساس سنوي.
تفليسي - سبوتنيك
. وقالت الإدارة في بيان: "في يونيو، زار جورجيا 90,239 مواطنا روسيا، بزيادة قدرها 503 في المائة عن العام الماضي".
وأضاف البيان إن المواطنين الروس يمثلون 23 في المائة من إجمالي عدد السياح الأجانب.
ووفقا للإدارة، زار 445,894 أجنبيا جورجيا في يونيو، وهو ما يزيد بنسبة 185 في المائة عن يونيو 2021، ومن بين هؤلاء، جاء 302,603 أشخاص إلى البلاد لأغراض سياحية.
وفي معظم الأحيان، بصرف النظر عن الروس، تستقبل جورجيا السياح
من تركيا وأرمينيا وإسرائيل وأوكرانيا وكازاخستان.