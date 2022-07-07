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https://arabic.sputniknews.com/20220707/إعلام-ألمانيا-قد-تفرض-حصصا-لاستهلاك-الغاز-1064819949.html
إعلام: ألمانيا قد تفرض حصصا لاستهلاك الغاز
إعلام: ألمانيا قد تفرض حصصا لاستهلاك الغاز
أشار تقرير إعلامي إلى أن ألمانيا تعمل على تقييم إمكانية إدخال نظام حصص لاستهلاك الغاز. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T13:15+0000
2022-07-07T13:25+0000
اقتصاد
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بحسب تقرير نشره موقع Focus اليوم الخميس، تدرس ألمانيا هذا النظام حيث يمكن سداد الفائض من الميزانية مما يؤدي لديون جديدة.هذا وأشارت تقارير إعلامية إلى أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ألح، على كندا بخصوص حل المشكلة مع أنابيب "نورد ستريم"، وطلب إرسال الأنابيب إلى ألمانيا، وليس إلى روسيا، إذا كانت هذه مشكلة قانونية لأوتاوا.ونقلت صحيفة "بلومبيرغ" عن هابيك: "إذا كانت هذه قضية قانونية لكندا، فأنا أريد أن أوضح أنني لا أطلب منهم تسليمها (الأنابيب) إلى روسيا، ولكن تسليمها إلى ألمانيا".
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اقتصاد

إعلام: ألمانيا قد تفرض حصصا لاستهلاك الغاز

13:15 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 13:25 GMT 07.07.2022)
© AP Photo / Michael Sohnوضع صور للسياسيين أمام مبنى الرايخستاغ، مضيف البرلمان الفيدرالي الألماني البوندستاغ، من قبل مجموعة حملة '#unverhandelbar' (# غير قابل للتفاوض) في برلين، ألمانيا، 16 سبتمبر 2021 للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية لأوروبا.
وضع صور للسياسيين أمام مبنى الرايخستاغ، مضيف البرلمان الفيدرالي الألماني البوندستاغ، من قبل مجموعة حملة '#unverhandelbar' (# غير قابل للتفاوض) في برلين، ألمانيا، 16 سبتمبر 2021 للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية لأوروبا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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أشار تقرير إعلامي إلى أن ألمانيا تعمل على تقييم إمكانية إدخال نظام حصص لاستهلاك الغاز.
بحسب تقرير نشره موقع Focus اليوم الخميس، تدرس ألمانيا هذا النظام حيث يمكن سداد الفائض من الميزانية مما يؤدي لديون جديدة.
وبحسب المنشور، فإن المشروع قيد الدراسة حاليا من قبل وزارة الاقتصاد الألمانية، وقد يكلف الميزانية "مليارات اليورو"، الأمر الذي سيؤدي إلى ديون جديدة.
هذا وأشارت تقارير إعلامية إلى أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ألح، على كندا بخصوص حل المشكلة مع أنابيب "نورد ستريم"، وطلب إرسال الأنابيب إلى ألمانيا، وليس إلى روسيا، إذا كانت هذه مشكلة قانونية لأوتاوا.
ونقلت صحيفة "بلومبيرغ" عن هابيك: "إذا كانت هذه قضية قانونية لكندا، فأنا أريد أن أوضح أنني لا أطلب منهم تسليمها (الأنابيب) إلى روسيا، ولكن تسليمها إلى ألمانيا".
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