https://arabic.sputniknews.com/20220707/إعلام-أمريكي-يجب-محاكمة-بايدن-1064837433.html
إعلام أمريكي: يجب محاكمة بايدن
إعلام أمريكي: يجب محاكمة بايدن
قال الإعلامي السياسي في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تاكر كارلسون، إن تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن في مجال موارد الطاقة وبيعها "للعدو" الصيني تستحق مساءلته. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T20:34+0000
2022-07-07T20:34+0000
2022-07-07T20:34+0000
العالم
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وانتقد كارلسون بايدن لبيعه النفط من الاحتياطيات الأمريكية للصين، وقال "يجب محاكمة بايدن لإرسال أصولنا الطبيعية إلى عدونا الصين".وذكّر بأن إدارة الرئيس الأمريكي وعدت باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية وخفض الأسعار في حالة النقص. ومع ذلك، ظلت تكلفة الوقود مرتفعة.وسبب ارتفاع سعر النفط، برأي كارلوسن، هو "بيع جزء منه إلى الصين وهولندا وإيطاليا".في أوائل يوليو، ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من خمسة ملايين برميل من الوقود إلى أوروبا وآسيا في يونيو.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام أمريكي: يجب محاكمة بايدن
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قال الإعلامي السياسي في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تاكر كارلسون، إن تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن في مجال موارد الطاقة وبيعها "للعدو" الصيني تستحق مساءلته.
وانتقد كارلسون بايدن لبيعه النفط من الاحتياطيات الأمريكية للصين، وقال "يجب محاكمة بايدن
لإرسال أصولنا الطبيعية إلى عدونا الصين".
وذكّر بأن إدارة الرئيس الأمريكي وعدت باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية وخفض الأسعار في حالة النقص. ومع ذلك، ظلت تكلفة الوقود مرتفعة.
وسبب ارتفاع سعر النفط، برأي كارلوسن، هو "بيع جزء منه إلى الصين وهولندا وإيطاليا".
في أوائل يوليو، ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من خمسة ملايين برميل من الوقود إلى أوروبا وآسيا في يونيو.
وقال الصحفي في ذلك: "أليست هذه جريمة جنائية؟ على الأقل يستحق بالتأكيد عزله ومحكماته علنيا" (يقصد بايدن).