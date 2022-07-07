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إعلام: أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم
إعلام: أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم
قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، لشبكة "سكاي نيوز أستراليا"، إن أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم إذا استمر إمدادها بالأسلحة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T05:06+0000
2022-07-07T05:06+0000
أخبار أوكرانيا
أستراليا
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وانتقد الخبير الدول الغربية، ولا سيما أستراليا، لتقديمها المساعدة العسكرية إلى كييف، وشدد على أنه كان ينبغي أن تسهم في حل سلمي للوضع، وإلا ستواجه أوكرانيا الدمار والموت.ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في وقت سابق أن رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز وعد بتزويد أوكرانيا بـ 14 ناقلة جند مدرعة و20 عربة مدرعة من طراز بوشماستر وعدة طائرات مسيرة.أرسلت روسيا مذكرة دبلوماسية إلى جميع الدول المشاركة في توريد الأسلحة إلى نظام كييف. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن هذه الشحنات أصبحت هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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أخبار أوكرانيا, أستراليا

إعلام: أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم

05:06 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، لشبكة "سكاي نيوز أستراليا"، إن أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم إذا استمر إمدادها بالأسلحة.
وانتقد الخبير الدول الغربية، ولا سيما أستراليا، لتقديمها المساعدة العسكرية إلى كييف، وشدد على أنه كان ينبغي أن تسهم في حل سلمي للوضع، وإلا ستواجه أوكرانيا الدمار والموت.

وأضاف: "هذه دولة فاشلة بالفعل من حيث المبدأ، يمكن أن تختفي تمامًا من خريطة العالم. أعتقد أن وقف إطلاق النار ضروري. يجب أن تصر أستراليا على هذا، لأن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك. ولكن سمعت من الناس في برلين وباريس ولندن، عن الدعم المتزايد لهذه الفكرة الوحيدة - وقف إطلاق النار - والتوصل إلى نوع من الاتفاق. لأننا لا نستطيع تحمل القتال حتى آخر أوكراني".

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في وقت سابق أن رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز وعد بتزويد أوكرانيا بـ 14 ناقلة جند مدرعة و20 عربة مدرعة من طراز بوشماستر وعدة طائرات مسيرة.
أرسلت روسيا مذكرة دبلوماسية إلى جميع الدول المشاركة في توريد الأسلحة إلى نظام كييف. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن هذه الشحنات أصبحت هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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