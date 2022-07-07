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https://arabic.sputniknews.com/20220707/إعلام-اتهام-بدوي-من-النقب-بالانضمام-للجيش-الإسرائيلي-بتوجيه-من-غزة-1064812260.html
إعلام: اتهام "بدوي" من النقب بالانضمام للجيش الإسرائيلي بتوجيه من غزة
إعلام: اتهام "بدوي" من النقب بالانضمام للجيش الإسرائيلي بتوجيه من غزة
وجهت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد مجند في الجيش من النقب، التحق بالجيش بتوجيه من منظمة "إرهابية" في قطاع غزة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T11:22+0000
2022-07-07T11:22+0000
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار العالم العربي
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت شحادة أبو القيعان (25 عاما) من قرية حورة في النقب، بعد انضمامه إلى الجيش الإسرائيلي بتوجيه من تنظيم يطلق عليه "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة.ووجهت النيابة العامة ضد شحادة أبو القيعان العديد من التهم، أهمها الانضمام لتنظيم إرهابي، والعمل على الترويج لعلميات إرهابية داخل إسرائيل، والتجسس لصالح منظمة إرهابية، فضلا عن استخدام السلاح الإسرائيلي لأعمال إرهابية، وغيرها من التهم الأخرى.وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن المتهم قد قام بهذا العمل "الإرهابي" انتقاما منه بعد قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منزل عائلته في العام 2019.ولفتت القناة إلى أن أبو القيعان نقل معلومات مهمة جدا عن سلاح الجو الإسرائيلي وأماكن تدريب الجنود الإسرائيليين وقيامه بتصوير قواعد ومواقع عسكرية مهمة، ونقلها إلى المنظمة "الإرهابية".
إسرائيل
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إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم العربي

إعلام: اتهام "بدوي" من النقب بالانضمام للجيش الإسرائيلي بتوجيه من غزة

11:22 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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وجهت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد مجند في الجيش من النقب، التحق بالجيش بتوجيه من منظمة "إرهابية" في قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت شحادة أبو القيعان (25 عاما) من قرية حورة في النقب، بعد انضمامه إلى الجيش الإسرائيلي بتوجيه من تنظيم يطلق عليه "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة.
ووجهت النيابة العامة ضد شحادة أبو القيعان العديد من التهم، أهمها الانضمام لتنظيم إرهابي، والعمل على الترويج لعلميات إرهابية داخل إسرائيل، والتجسس لصالح منظمة إرهابية، فضلا عن استخدام السلاح الإسرائيلي لأعمال إرهابية، وغيرها من التهم الأخرى.
وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن المتهم قد قام بهذا العمل "الإرهابي" انتقاما منه بعد قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منزل عائلته في العام 2019.
ولفتت القناة إلى أن أبو القيعان نقل معلومات مهمة جدا عن سلاح الجو الإسرائيلي وأماكن تدريب الجنود الإسرائيليين وقيامه بتصوير قواعد ومواقع عسكرية مهمة، ونقلها إلى المنظمة "الإرهابية".
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