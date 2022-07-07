https://arabic.sputniknews.com/20220707/إعلام-الاستخبارات-الإسرائيلية-لديها-تقدير-خاطئ-بشأن-ما-يفكر-به-حزب-الله-1064830636.html

إعلام: الاستخبارات الإسرائيلية لديها تقدير خاطئ بشأن ما يفكر به "حزب الله"

إعلام: الاستخبارات الإسرائيلية لديها تقدير خاطئ بشأن ما يفكر به "حزب الله"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن المخابرات العسكرية الإسرائيلية لديها تقدير خاطئ بشأن ما يفكر به "حزب الله" اللبناني. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T16:33+0000

2022-07-07T16:33+0000

2022-07-07T16:33+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048984238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_439690a8986e0108347415e74c04e27e.jpg

ذكر المراسل العسكري للموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أمير بوحبوط، اليوم الخميس، أن محاولة الجيش الإسرائيلي تبريد الساحة الشمالية مع "حزب الله" اللبناني لم تنجح.جاء تعليق الموقع العبري ردا على ما نشرته وسائل الإعلام العبرية من إطلاق "حزب الله" 4 طائرات مسيرة الأسبوع الجاري، باتجاه حقل "كاريش" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ونجاح الجيش الإسرائيلي في إسقاطها.وأوضح المراسل العسكري، يبدو أنه لدى جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" بشأن ما يدور في رأس حزب الله اللبناني، تقدير خاطئ، متسائلا عن الخطوة المقبلة للجيش الإسرائيلي في حال أطلق الحزب طائرات مسيرة مشابهة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه أسقط طائرة أخرى دون طيار تابعة لـ "حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لحقل "كاريش" للغاز الأسبوع الماضي.وأعلن الجيش قبل أربعة أيام، أيضا، عن اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية "كان"، وصحيفة "يديعوت أحرونوت".وصرح الجيش الإسرائيلي أنه أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء السبت الماضي، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.ووقتها، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".وأشار أدرعي في تغريدة على "تويتر" إلى أنه "من التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم العربي