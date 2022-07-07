إعلام: الاستخبارات الإسرائيلية لديها تقدير خاطئ بشأن ما يفكر به "حزب الله"
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن المخابرات العسكرية الإسرائيلية لديها تقدير خاطئ بشأن ما يفكر به "حزب الله" اللبناني.
ذكر المراسل العسكري للموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أمير بوحبوط، اليوم الخميس، أن محاولة الجيش الإسرائيلي تبريد الساحة الشمالية مع "حزب الله" اللبناني لم تنجح.
جاء تعليق الموقع العبري ردا على ما نشرته وسائل الإعلام العبرية من إطلاق "حزب الله" 4 طائرات مسيرة الأسبوع الجاري، باتجاه حقل "كاريش" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ونجاح الجيش الإسرائيلي في إسقاطها.
הנסיון של צה"ל לצנן את הזירה הצפונית לא הצליח. לפרקים מסוימים זה גם נראה כמו הערכת חסר של אמ"ן על מה שקורה בראשו של נסראללה שהפעיל 4 כטב"מים, ואולי יותר, בשבוע, כדי להעביר מסרים לישראל.— Amir Bohbot אמיר בוחבוט (@amirbohbot) July 7, 2022
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وأوضح المراسل العسكري، يبدو أنه لدى جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" بشأن ما يدور في رأس حزب الله اللبناني، تقدير خاطئ، متسائلا عن الخطوة المقبلة للجيش الإسرائيلي في حال أطلق الحزب طائرات مسيرة مشابهة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه أسقط طائرة أخرى دون طيار تابعة لـ "حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لحقل "كاريش" للغاز الأسبوع الماضي.
وأعلن الجيش قبل أربعة أيام، أيضا، عن اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية "كان"، وصحيفة "يديعوت أحرونوت".
פרסום ראשון: צה"ל יירט כטב"ם נוסף של חיזבאללה שעשה את דרכו לאסדת כריש בשבוע שעבר - "הופל במרחב הימי של לבנון - לא נשקף איום"@ItayBlumental pic.twitter.com/2nvt2YiBRj— כאן חדשות (@kann_news) July 6, 2022
وصرح الجيش الإسرائيلي أنه أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء السبت الماضي، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.
ووقتها، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".
وأشار أدرعي في تغريدة على "تويتر" إلى أنه "من التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط".